La tenista mexicana, Renata Zarazúa, se encuentra a una sola victoria de jugar Roland Garros, el torneo más importante en superficie de arcilla y uno de los cuatro certámenes más importantes en el mundo del tenis.

La oriunda de Ciudad de México venció a la búlgara Viktoriya Tomova 6-3 6-4 , con lo que se calificó a la tercera y última ronda eliminatoria para formar parte del c uadro principal del torneo parisino , el cual busca jugar por primera vez en su carrera.

Será la madrugada de este viernes, concretamente a las 04:20 horas, tiempo del centro de México, cuando Renata Zarazúa, número 178 del ranking de la WTA, se juegue el pase ante la chilena Daniela Seguel , número 217 del mundo.

Sin duda es un día importante para el tenis mexicano, pues de clasificarse a Roland Garros, Zarazúa sería la primera mexicana que juega el torneo desde que lo hicieran Yolanda Ramírez y Rosa Reyes , campeonas del torneo de dobles femenino en 1958. Ramírez disputó las finales individuales de 1960 y 1961.

Renata Zarazúa hizo historia en Acapulco

Renata Zarazúa es una tenista mexicana que se dio a conocer a principios de año tras su excelente participación en el Abierto Mexicano de Tenis, el cual se llevó a cabo en Acapulco, Guerrero.

La mexicana de 22 años entró a dicho torneo por invitación y dio la sorpresa más grande al derrotar a Sloane Stephens , preclasificada número uno y máxima favorita para ganar el título.