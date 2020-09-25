La tenista mexicana, Renata Zarazúa, se encuentra a una sola victoria de jugar Roland Garros, el torneo más importante en superficie de arcilla y uno de los cuatro certámenes más importantes en el mundo del tenis.
La oriunda de Ciudad de México venció a la búlgara Viktoriya Tomova 6-3 6-4, con lo que se calificó a la tercera y última ronda eliminatoria para formar parte del cuadro principal del torneo parisino, el cual busca jugar por primera vez en su carrera.
Será la madrugada de este viernes, concretamente a las 04:20 horas, tiempo del centro de México, cuando Renata Zarazúa, número 178 del ranking de la WTA, se juegue el pase ante la chilena Daniela Seguel, número 217 del mundo.
Sin duda es un día importante para el tenis mexicano, pues de clasificarse a Roland Garros, Zarazúa sería la primera mexicana que juega el torneo desde que lo hicieran Yolanda Ramírez y Rosa Reyes, campeonas del torneo de dobles femenino en 1958. Ramírez disputó las finales individuales de 1960 y 1961.
Renata Zarazúa hizo historia en Acapulco
Renata Zarazúa es una tenista mexicana que se dio a conocer a principios de año tras su excelente participación en el Abierto Mexicano de Tenis, el cual se llevó a cabo en Acapulco, Guerrero.
La mexicana de 22 años entró a dicho torneo por invitación y dio la sorpresa más grande al derrotar a Sloane Stephens, preclasificada número uno y máxima favorita para ganar el título.
Posteriormente derrotó a la estadounidense Katie Volynets en los octavos de final, mientras que en cuartos derrotó a Tamara Zidansek para convertirse en la primera mexicana que accede a las semifinales del torneo. En la antesala de la gran final perdió ante la canadiense de 17 años, Leylah Fernández, quien terminó perdiendo el torneo ante la británica Heather Watson.