Checo Pérez estuvo muy cerca de dejar de ser piloto de Red Bull Racing durante la temporada 2022 de la Fórmula 1, así lo dejó ver el séptimo capítulo de la serie Drive To Survive.

Checo Pérez tuvo un capítulo especial en la temporada cinco de Drive To Survive, el cual mostró como Red Bull pensó en su momento en un reemplazo para el piloto tapatío.

El capítulo titulado “Hot Seat”, lo cual podría ser traducido como estar en una situación de máxima tensión o responsabilidad, abordó su trascendencia para el primer campeonato de Max Verstappen y el giro que dio la relación tras el GP de Mónaco.

Luego de que Max Verstappen resultase campeón de la Fórmula por primera vez en 2021, Christian Horner y su esposa comienzan el capítulo charlando sobre el desempeño del mexicano de 33 años de edad antes de que el Horner dijese lo siguiente:

“Checo sabe que aquí no se decide con el corazón sino con la cabeza. Si no tiene buenos resultados, hay poca memoria en este negocio. Le queda un año de contrato y, si para la primavera no lo logra, tendremos que buscar a otro ”, sentenció.

Esto todavía no arranca y ya se me aceleró todo. 🤯🤩 'Formula 1: Drive to Survive' temporada 5, en Netflix el 24 de febrero. pic.twitter.com/FZPmPsOonF — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) February 16, 2023

Checo Pérez destaca el buen ritmo de Red Bull previo al inicio de una nueva campaña en la Fórmula 1

Checo Pérez y Red Bull afinan todos los detalles previo al arranque de una nueva campaña en la Fórmula 1 con el Gran Premio de Baréin a la vuelta de la esquina.

El piloto tapatío de 33 años de edad giró 76 vueltas sobre el Circuito Internacional de Baréin, registrando su mejor marca personal con 1:33.751.

“Tenemos un buen ritmo y esperamos poder ponerlo a punto el sábado. Hay pequeñas diferencias con el RB18, dictadas principalmente por el cambio de neumáticos, pero en general el RB19 es bastante similar”, comentó el mexicano.

“Estoy feliz en el coche y creo que estamos en un buen lugar”, concluyó Pérez antes del inicio de una temporada más en la Gran Carpa el próximo 5 de marzo.

Checo Pérez (Toru Hanai / AP)

Checo Pérez: ¿Cuándo es su próxima carrera?

Gran Premio de Baréin

Domingo 5 de marzo a las 09:00 hrs.

Circuito Internacional de Bahréin

