Rayados vs Chicago Fire se miden en cuartos de final de la Leagues Cup 2026; pronóstico 2-1 para el equipo de la MLS para avanzar a semifinales. Conoce las posibles alineaciones.

Rayados y Chicago Fire definirán al primer equipo semifinalista de la Leagues Cup 2026, el martes 25 de agosto.

Rayados vs Chicago Fire: Pronóstico de los cuartos de final de la Leagues Cup 2026

Rayados 1-2 Chicago Fire es el pronóstico en el partido de los cuartos de final de la Leagues Cup 2026.

Pronóstico: Rayados 1-2 Chicago Fire

Rayados vs Chicago Fire: Posibles alineaciones de los cuartos de final de la Leagues Cup 2026

Rayados vs Chicago Fire pondrán estas posibles alineaciones en los cuartos de final de la Leagues Cup 2026:

Rayados

Portero: Luis Cárdenas.

Defensores: Víctor Guzmán, Alonso Aceves y Ricardo Chávez

Mediocampistas: Jorge Rodríguez, Orbelín Pineda, Óliver Torres, Jesús Manuel Corona.

Delanteros: Lucas Ocampos, Diego Rossi y Hugo Cuypers

Rayados no tendrá un partido sencillo en los cuartos de final (Juan Carlos Ocampo / Juan Carlos Ocampo)

Chicago Fire

Portero: Chris Brady

Defensas: Leonardo Barroso, Joel Waterman, Jack Elliott y Viktor Radojevic

Mediocampistas: Anton Salétros, Mauricio Pineda y Robert Turdean

Delanteros: Maren Haile-Selassie, Robert Lewandowski, Jonathan Bamba

Rayados vs Chicago Firee: Hora y canal para ver los cuartos de final de la Leagues Cup 2026

Rayados vs Chicago Fire juegan el martes 25 de agosto a partir de las 18:30 horas. Transmite Apple TV.