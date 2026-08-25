Rayados vs Chicago Fire se miden en cuartos de final de la Leagues Cup 2026; pronóstico 2-1 para el equipo de la MLS para avanzar a semifinales. Conoce las posibles alineaciones.
Rayados y Chicago Fire definirán al primer equipo semifinalista de la Leagues Cup 2026, el martes 25 de agosto.
Rayados vs Chicago Fire: Pronóstico de los cuartos de final de la Leagues Cup 2026
Rayados 1-2 Chicago Fire es el pronóstico en el partido de los cuartos de final de la Leagues Cup 2026.
Pronóstico: Rayados 1-2 Chicago Fire
Rayados vs Chicago Fire: Posibles alineaciones de los cuartos de final de la Leagues Cup 2026
Rayados vs Chicago Fire pondrán estas posibles alineaciones en los cuartos de final de la Leagues Cup 2026:
Rayados
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- Portero: Luis Cárdenas.
- Defensores: Víctor Guzmán, Alonso Aceves y Ricardo Chávez
- Mediocampistas: Jorge Rodríguez, Orbelín Pineda, Óliver Torres, Jesús Manuel Corona.
- Delanteros: Lucas Ocampos, Diego Rossi y Hugo Cuypers
Chicago Fire
- Portero: Chris Brady
- Defensas: Leonardo Barroso, Joel Waterman, Jack Elliott y Viktor Radojevic
- Mediocampistas: Anton Salétros, Mauricio Pineda y Robert Turdean
- Delanteros: Maren Haile-Selassie, Robert Lewandowski, Jonathan Bamba
Rayados vs Chicago Firee: Hora y canal para ver los cuartos de final de la Leagues Cup 2026
Rayados vs Chicago Fire juegan el martes 25 de agosto a partir de las 18:30 horas. Transmite Apple TV.
- Partido: Rayados vs Chicago Fire
- Fase: Cuartos de final
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Martes 25 de agosto de 2026
- Horario: 18:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Toyota Park
- Transmisión: Apple TV