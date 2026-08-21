Rayadas vs León serán las escuadras que continuarán la Jornada 4 de la Liga Femenil BBVA. Juegan el 21 de agosto a las 21 horas por ViX y Youtube.

Partido: Rayadas vs León

Fase: Jornada 4 Liga Femenil BBVA

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Viernes 21 de agosto de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: ViX y Youtube

Rayadas vs León: Fecha para ver el partido de la Liga Femenil BBVA

Rayadas vs León se enfrentarán el viernes 21 de agosto como parte del Apertura 2026.

Rayadas vs León: Hora para ver el partido de la Liga Femenil BBVA

A las 21 horas rodará el balón en el Rayadas vs León en la Jornada 4 de la Liga Femenil BBVA.

Rayadas vs León: ¿Dónde ver el partido del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA?

El Rayadas vs León será transmitido por la plataforma de ViX y Youtube.