Rayadas vs León serán las escuadras que continuarán la Jornada 4 de la Liga Femenil BBVA. Juegan el 21 de agosto a las 21 horas por ViX y Youtube.
- Partido: Rayadas vs León
- Fase: Jornada 4 Liga Femenil BBVA
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 21 de agosto de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio BBVA
- Transmisión: ViX y Youtube
Rayadas vs León: Fecha para ver el partido de la Liga Femenil BBVA
Rayadas vs León se enfrentarán el viernes 21 de agosto como parte del Apertura 2026.
Rayadas vs León: Hora para ver el partido de la Liga Femenil BBVA
A las 21 horas rodará el balón en el Rayadas vs León en la Jornada 4 de la Liga Femenil BBVA.
Rayadas vs León: ¿Dónde ver el partido del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA?
El Rayadas vs León será transmitido por la plataforma de ViX y Youtube.
- Partido: Rayadas vs León
- Fase: Jornada 4 Liga Femenil BBVA
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 21 de agosto de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio BBVA
- Transmisión: ViX y Youtube