Raúl Sarmiento, tras su salida de Televisa: “No sé si vuelva a narrar en mi vida”

“No sé si vuelva a narrar en mi vida”, comenta Raúl Sarmiento tras su salida de Televisa, ocurrida hace dos años como parte de un despido masivo que dio origen al canal TUDN.

Los más de 30 años que trabajó para Televisa y su frase “la pelota está en el fondo”, convirtieron a Raúl Sarmiento en uno de los cronistas deportivos más reconocidos de México.

Sin embargo, ahora Raúl Sarmiento suma dos años sin un trabajo que le permita volver a narrar un evento deportivo, lo que no obstante, dice que no le evitará seguir disfrutando la vida.

En entrevista para el portal Apuntes de Rabona, Raúl Sarmiento señaló que fue en 1985 cuando llegó a trabajar en Televisa, con ayuda del también cronista Juan Dosal.

Sarmiento dijo que como ya era un hombre casado y con una hija, la oferta inicial de Televisa lo obligaría a trabajar en varios medios a la vez.

No obstante, al final Raúl Sarmiento terminó dejando sus demás empleos para ser exclusivo de la televisora de San Ángel:

“Juan Dosal habló con Emilio Diez-Barroso por ese tema [bajo sueldo]... Me mandó llamar y me dijo que si quería trabajar en Televisa, le dije que sí pero que haría doble trabajo con el periódico por la paga. Se negó, me dijo que con Televisa solo se trabajaba en exclusiva y finalmente me pagaron mucho más de lo que creía”

A 36 años de distancia, Raúl Sarmiento hoy cumple dos años desde que narró su último partido, por lo cual considera que quizá nunca más volverá a hacerlo.

Así, dijo que desde hace tiempo es consciente de que ha llegado a una edad en la que, pese a su experiencia, las ofertas de trabajo escacean:

Pese a ello, Raúl Sarmiento dijo que prefiere conservar los buenos recuerdos que le dejó su trabajo en Televisa y ser optimista sobre el futuro:

“Hay muchos momentos inolvidables, pero lo mejor siempre está por venir y no me quedo en el pasado. He ido a Mundiales, a Olimpiadas, he vivido intensamente, pero si me quedo en eso ya no voy a disfrutar lo que viene y creo que aún puedo hacer muchas más cosas”

Raúl Sarmiento, cronista deportivo