Han pasado más de seis años desde el episodio en el que Miguel ‘Piojo’ Herrera agredió a Christian Martinoli, la cual le costó su puesto como DT de la Selección de México.

Sin embargo, Enrique ‘Perro’ Bermúdez reveló que el supuesto golpe del ‘Piojo’ al polémico narrador de TV Azteca jamás sucedió.

En entrevista con Adela Micha, el ‘Perro’ Bermúdez señaló que estuvo cerca de donde se dio el encontronazo, asegurando que no hubo golpes, pero sí insultos y empujones.

“Yo al Piojo se lo dije, me llevo muy bien, yo estaba en el aeropuerto cuando vino ese problema, yo lo vi, estaba como a 30 metros; nunca le pegó el Piojo a Martinoli, fueron palabras y empujones”

El ‘Perro’ Bermúdez, quien también se encontraba en el aeropuerto de Filadelfia después de la Copa Oro, recordó que estuvo a punto de advertirle a Miguel Herrera.

El narrador de TUDN aseguró que estuvo muy cerca de acercarse al ‘Piojo’ Herrera para decirle que se tranquilizara y que no cometiera un error del que se pudiera arrepentir.

“Le dije: ‘¿sabes qué, Piojo? Estuve a punto de decirte no cometas esa pendejada’”, acababa de ganar la Copa, en lugar de decirle ‘mira, aquí estoy, soy el campeón’; le costó la selección mexicana”. “Me dijo ‘Perro, ¿por qué no me lo dijiste?, ¿porque estaba a 25 metros’, fue un error, pero todos cometemos errores en la vida, el Piojo es muy pasional”

Enrique 'Perro' Bermudez