En los últimos partidos de los Wolves en la Premier League, el delantero de la Selección Mexicana, Raúl Jiménez no ha sido convocado y su entrenador ya rompió el silencio.

Se dijo que esto se debía a que Julen Lopetegui lo había vetado porque prefirió irse a jugar la Copa del Mundo de Qatar, en vez de hacer la pretemporada con el equipo de los Wolves.

Mas el técnico español ha abierto las puertas y ha señalado que si el canterano del Club América no está integrado al primer equipo es por lesión, no por cuestiones personales.

En declaraciones realizadas a la prensa local, indicó que el jugador de la Selección Mexicana no está al 100 por ciento físicamente y por eso no está siendo convocado.

“Tengo un gran respeto por Raúl, como persona y como futbolista, es fantástico en ambos sentidos”, mencionó.

Y entonces, ¿por qué no ha sido convocado? El director técnico explicó que: “Tengo que elegir a los mejores en cada momento y quizás no está en su mejor momento por algunos golpes que no le permiten estar al 100 por ciento”.

¿Por qué Raúl Jiménez ya no juega en el Wolverhampton?

Raúl Jiménez no juega desde el 18 de marzo pasado, cuando estuvo en la cancha los 90 minutos, en la derrota de los Wolves 2-4 ante el Leeds.

Contra el Nottingham Forrest, estuvo en la banca y no entró al campo y en los juegos frente al Chelsea, Brentford, Leicester City y el Crystal Palace, no ha sido convocado.

El técnico de los Wolves, Julen Lopetegui mencionó que el delantero no está al 100 por ciento físicamente y por eso no ha sido llamado a los últimos juegos.

Podría decirse que el club no ha sido leal con el delantero mexicano, quien se fracturó el cráneo defendiendo sus colores.

Pero el español explicó la toma de decisiones: “Raúl ha demostrado un gran respeto por todos, es un gran profesional, pero esto no es un tema de lealtad. Los técnicos debemos de elegir lo mejor para los equipos, aunque duela mucho por la persona”.

Raúl Jiménez (Rui Vieira / AP)

Raúl Jiménez con los Wolves

Los Wolves se encuentran en el lugar 13 de la Premier League con 37 puntos, muy lejos de la zona de descenso y también sin poder pelear por puestos europeos.

Raúl Jiménez en esta temporada ha jugado un total de 18 partidos: 13 de la Premier League, tres de la EFL Cup y dos de la FA Cup. Ha marcado sólo tres goles, todos en la EFL Cup.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok