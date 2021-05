Han pasado casi seis meses desde que Raúl Jiménez sufrió un fortísimo choque de cabezas con David Luiz, el cual le provocó una fractura de cráneo.

El delantero mexicano se encuentra bien por fortuna; no obstante, Daniela Basso, su esposa y madre de su hija, recordó los terribles momentos después del accidente.

En entrevista para el New York Times, Basso señaló que lo primeros que pensó tras el duro golpe, fue que Raúl Jiménez estaba muerto .

“Desgraciadamente, lo primero que pensé fue que se murió. En pantalla nunca lo vi reaccionar. Normalmente, cuando los jugadores se caen y se lastiman, ves reacción. Ahí es cuando sabes si están fingiendo o no. Pero no vi nada. No pude ver nada. No pude ver sus ojos. Era una de las sensaciones más feas en la vida”.

Daniela Basso