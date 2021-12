Raúl Gudiño aseguró que ahora le toca al Club Chivas ganar el título de la Liga MX en el Clausura 2022, luego de que el Atlas FC, uno de sus máximos rivales, lo hiciera hace unos días.

En entrevista con Marca Claro, el arquero del Club Deportivo Guadalajara aprovechó para felicitar al cuadro rojinegro por ganar el título del futbol mexicano.

Sin embargo, aseguró que ahora le toca al conjunto del Rebaño Sagrado levantar el trofeo de campeón para pintar a Jalisco de rojo y blanco.

“Ahora nos toca a nosotros, ya fue Atlas y le toca a Chivas, Guadalajara se tiene que pintar de rojo y blanco, está en nosotros nada más. Toca levantar la copa a nosotros”, dijo.

Raúl Gudiño asegura que el Club Chivas hizo un gran torneo

Al ser cuestionado sobre el torneo que recién terminó para el Club Chivas, Raúl Gudiño sorprendió al decir que “se hizo un gran torneo”, pese a que fue eliminado en el repechaje.

Agregó que, en el aspecto individual, este fue su mejor torneo desde que llegó al Rebaño Sagrado , aunque aseguró que aún tiene mucho que trabajar.

“Se hizo un gran torneo, fue uno de los mejores si no es que el mejor que he tenido en Chivas. Eso nada más me ayuda a motivarme, a estar mejor, a trabajar mejor para poder iniciar el siguiente con todo”, dijo.

Raúl Gudiño y su actuación con el Club Chivas en el Apertura 2021

Raúl Gudiño llegó al Club Chivas en el año 2018 luego de una aventura por el futbol europeo, pero no había podido hacerse con la titularidad en la portería.

En muchas ocasiones alternó la titularidad con José Antonio Rodríguez, pero fue hasta este torneo, el Apertura 2021, cuando prácticamente se adueño de la portería rojiblanca.