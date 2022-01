Rafael Nadal tunde a Novak Djokovic por no vacunarse contra Covid-19, lo que derivó en que fuera deportado de Australia, donde se llevará a cabo el primer Grand Slam del año.

El español Rafael Nadal respetó los pensamientos del serbio Novak Djokovic en cuanto a la vacunación de Covid-19, pero dijo que se deben acatar las reglas de los países a dónde se va a jugar.

“Si Novak hubiera querido, estaría aquí sin ningún problema”, aseguró Rafael Nadal en torno a la polémica suscitada antes del arranque del Abierto de Australia.

Rafael Nadal, ubicado en el número 6 del ranking ATP, responsabilizó totalmente al serbio Novak Djokovic de la polémica creada al ser deportado de Australia por no vacunarse contra el Covid-19, “no es positivo para nadie. El mundo ha sufrido ya demasiado para no seguir las normas”, señaló.

Nadal se encuentra el Melbourne, participando en un torneo previo al primer Grand Slam del año, y aunque no quiso culpar al serbio de todo el escándalo que se formó al llegar al país de Oceanía con una supuesta exención la cuál al final no tuvo validez, solo pidió tomar conciencia. “No me gusta lo que sucedió, pero cada quien es libre de tomar sus decisiones”, agregó.

“Lo que puedo decir -enfatizó el tenista-, es que muchas familias han sufrido, muchas familias continúan sufriendo con esto. Lo más sencillo es confiar en la gente que sabe de medicina, si ellos dicen que debemos vacunarnos, eso es lo que tenemos que hacer”, continuó Rafa Nadal.

El mallorquín señaló que se ha vacunado en dos ocasiones , “y no tengo ningún problema para competir o viajar hasta acá. La realidad es que el mundo ya ha sufrido demasiado como para no acatar estás normas”.

Novak Djokovic (AFP)

Eres libre, pero no acatar las reglas trae consecuencias, afirma Rafael Nadal

Cuando se le preguntó al ibérico directamente, qué es lo que opina acerca de la posición de Novak Djokovic, número uno del mundo, sobre no vacunarse, trató de ser lo más diplomático posible... “Todos pueden hacer lo que consideren mejor para sí mismos, pero también es evidente que existen unas reglas y si no se cumplen se pueden tener problemas”.

Reiteró que es momento de ver por el bien común . “Van dos años en los que la gente está muriendo y si esto se ha frenado es gracias a la vacunación. Si los expertos, los científicos hablan de esto, si han creado ciertas normas para salvar vidas, no soy nadie para ponerlo en duda. Todos son libres de tomar sus decisiones, pero hay consecuencias”.

Rafael Nadal. (@RafaelNadal)

La polémica de Novak Djokovic

Novak Djokovic llegó a Australia con una exención contra la vacunación otorgada por los organizadores del torneo de Melbourne, pero al aterrizar su avión en suelo australiano las autoridades no lo dejaron descender y revocaron ese permiso.

Después de varias horas en investigaciones, y tensión entre Australia y Serbia, el ganador de 20 Grand Slams, salió del país.