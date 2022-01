Le niegan la entrada a Novak Djokovic a Australia por no tener vacuna contra Covid-19; supuestamente tenía una exención médica que le permitirá ingresar.

El tenista serbio Novak Djokovic alega que recibió la exención médica de parte de los organizadores del Abierto de Australia; el gobierno afirma que no bajará del avión.

Djokovic, número uno del ranking ATP , no ha podido bajar del avión que lo llevo a Australia, debido a que las autoridades migratorias han revisado que su visa no indica exención médica de la vacuna de Covid-19, han informado medios australianos.

El gobierno de Australia había advertido al tenista, que si no demostraba que no está vacunado contra el Covid-19 por motivos médicos, no podrá ingresar al país .

La advertencia nació del mismo primer ministro australiano Scott Morrison, quién indicó: “Cuando llegue, tiene que probar que no está vacunado por motivos médicos. Si las pruebas son insuficientes, se le tratará igual que a los demás y se irá de vuelta en el siguiente avión”.

La Federación Australiana de Tenis había informado vía un comunicado, que Djokovic había recibido una exención médica, para que jugará el Abierto de Australia, primer Grand Slam del año , que se realizará del 17 al 30 de enero.

El mismo serbio había presumido que viajaría a Melbourne, sede del torneo, con los permisos recibidos. “Hoy me dirijo a Australia, con un permiso de exención”, escribió en su cuenta de Twitter.

Novak Djokovic (Twitter )

Pelea burocrática entre Novak Djokovic y gobierno australiano

Fue el estado de Victoria, quién de inicio autorizó la exención al tenista, el que ahora no lo quiere dejar entrar al tenista serbio Novak Djokovic al país.

Según los informes, la policía fronteriza se puso en contacto con el gobierno de Victoria cuando se dio cuenta de que “se había solicitado un tipo incorrecto de visa”, informó The Age, un periódico de Melbourne, según el cual finalmente se encontrará una solución para permitir que Djokovic llegue a la sede del Abierto de Australia.

No proporcionaremos a Djokovic una visa individual para participar en el torneo”, explicó la ministra interina de deporte del estado, Jaala Pulford, “siempre hemos sido claros en dos puntos: la aprobación de las visas concierne al gobierno federal y al médico las excepciones se refieren únicamente a los médicos”.

Las autoridades del torneo tienen confianza en que todo se arregle y el tenista pueda participar en éste.