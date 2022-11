El tenista español, Rafael Nadal, ha lanzado un mensaje que rompió los corazones de la afición mexicana amante del tenis. “La Fiera” no estará en el próximo Abierto de Acapulco.

Rafa Nadal, una leyenda del tenis mundial y un constante invitado al Abierto Mexicano, anunció que no estará en la próxima edición de Acapulco, torneo que ha conquistado en cuatro ocasiones.

“Probablemente sea una de las últimas veces que pueda estar jugando en Latinoamérica siendo tenista profesional”, declaró para TV Azteca, refiriéndose al duelo de exhibición que sostendrá en la Plaza de Toros México, donde enfrentará a Casper Ruud.

“El año que viene no voy a estar en Acapulco, por lo cual, no sé si a nivel profesional voy a volver a estar en México, se me antoja difícil, así que espero poder disfrutar este momento de una manera única y especial”, agregó la leyenda del tenis.

Noticia en desarrollo...