Rafael Carioca saldría de Club Tigres y en su lugar llegaría Junior Alonso; el cuadro felino se encuentra en negociaciones para que se lleve a cabo el intercambio.

Los movimientos de cara al siguiente torneo siguen presentes en la Liga MX, ahora Club Tigres dejaría ir a Rafael Carioca, luego de que el Atlético Mineiro, esté interesado en el jugador.

Aunque aún no hay nada oficial, de acuerdo con información de Multimedios Deportes hay amplias posibilidades de que las negociaciones avancen y se concrete el intercambio.

Junior Alonso es un futbolista paraguayo que actualmente milita en el Atlético de Mineiro y es uno de los principales elementos de la Selección mayor de su país natal. Además, cuenta con experiencia en el viejo continente pues en 2017 militó en el cuadro francés de Lille Olympique Sporting Club.

Junior Alonso (Anderson Stevens/DiaEsportivo/Mexsport / MEXSPORT)

Rafael Carioca en Club Tigres

Rafael Carioca por su parte, llegó con los de la UANL en 2017 proveniente precisamente del Atlético de Mineiro, equipo donde comenzó a consolidarse.

Debutó oficialmente frente a Lobos Buap y en el mismo año de su llegada vivió una edición más del Claśico Regio en la gran final de la Liga MX.

Asimismo en 2007 fue capitán indiscutible de la Selección de futbol de Brasil sub-20 y también se unió a las filas de la selección mayor en 2016 para enfrentar a Ecuador y Colombiaa.

Cabe recrodar, que Carioca comentó en una entrevista hace unos meses, que de no estar seguro de tener minutos en el equipo, preferiría salir del cuadro de la UANL, pese a que tiene contrato hasta 2023.

“Si no me siento seguro que voy a jugar, si veo que no tengo mucha oportunidad, me voy tranquilamente. Me siento con la directiva, siempre he tenido un diálogo muy abierto ahí y no vamos a tener problema”, mencionó.

Miguel Herrera (Omar Martinez / Mexsport)

Miguel Herrera al mando de Club Tigres

Club Tigres espera mejorar lo hecho en el Apertura 2021, luego de haber caído contra Club León, los comandados por Miguel Herrera esperan hacer un buen trabajo, teniendo una de las plantillas mejor valuadas de la Liga MX.

A pesar de que la adaptación de Miguel Herrera en el equipo no ha sido sencilla, en el equipo confían en su trabajo y en que los resultados serán mejores.