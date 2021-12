Katty Martínez rompió en llanto al despedirse del Club Tigres Femenil, pues ahora será nueva jugadora del Club América Femenil, con el que ya fue presentada.

Fue a través de un emotivo video en redes sociales, donde la delantera mexicano no pudo evitar romper en llanto al recordar sus mejores momentos con el conjunto de la UANL.

“Hay momentos en la vida que te marcan para siempre y estoy segura que este es uno de ellos”, comenzó diciendo ‘Katty Killer’', quien marcó 12 goles en el último torneo .

Las lágrimas no tardaron en llegar cuando Katty Martínez recordó sus mejores momentos con el Club Tigres Femenil, con el que conquistó la cima tantas veces.

“Mi primer gol como profesional. La primera vez que llenamos el estadio. Nuestra primera final. Nuestro primer campeonato. Y hoy, me toca despedirme. Me despido de mi equipo, de mi familia, de la ciudad en la que he vivido toda mi vida y de la afición que me vio crecer. Me llevo conmigo todo lo bonito, con todas las personas con las que me tocó coincidir y que marcaron mi vida a lo largo de este camino”

Katty Martínez