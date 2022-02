Apenas el domingo 30 de enero, Rafael Nadal y el ruso Daniil Medvedev chocaron en la final del Australian Open, en uno de los encuentros más históricos en la carrera del tenista español, quien conquistó su Grand Slam 21º.

Un mes después, Rafa Nadal y Daniil Medvedev se vuelve a ver las caras, pero esta vez será en las semifinales del Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco.

Nadal llegó a estas instancias luego de vencer 6-0 y 7-6 (7-5) al estadounidense Tommy Paul en los cuartos de final del Abierto de Acapulco.

Rafael Nadal vs Daniil Medvedev/ 22:00 horas/ ESPN y Star+

Mientras que el ruso Daniil Medvedev hizo lo propio, tras imponerse 6-2 y 6-3 al japonés Yoshihito Nishioka.

El ganador de esta llave se enfrentará al que logre avanzar del choque entre el griego Stéfanos Tsitsipás y el británico Cameron Norrie. Encuentro que se disputará a las 20:00 horas.

Stéfanos Tsitsipás vs Cameron Norrie/ 20:00/ ESPN y Star+

Daniil Medvedev (PEDRO PARDO / AFP)

Daniil Medvedev llega como el nuevo número 1 del mundo

El ruso Daniil Medvedev llega al encuentro ante Rafael Nadal como el nuevo número 1 del ranking de la ATP; sin embargo, esta actualización se verá reflejada el próximo lunes.

Esto se dio luego del tropiezo de Novak Djokovic, en el torneo de Dubái. El tenista serbio cayó en cuartos de final 6-4 y 7-6 (7/4) ante el checo Jiri Vesely (123є del mundo).

Medvedev hizo historia al ser el primer tenista, después del Big 4 (Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray) en llegar al sitio de honor. Ningún tenista que no fueran los antes mencionados, había llegado en 18 años a la cima de la ATP.

Daniil Medvedev pasó momentos de tristeza en México por la invasión de Rusia a Ucrania

El tenista ruso, Daniil Medvedev, quien saltó al número 1 del ranking de la ATP, declaró que fue un día de altibajos emocionales, luego de recibir noticias tristes sobre la invasión de su paìs a Ucrania.

“En estos momentos, uno entiende que el tenis a veces no es tan importante... No fue fácil jugar, y me alegra haber podido ganar el partido. Sin embargo, este día ha tenido muchos altibajos emocionales para mí”, declaró.