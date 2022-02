Werevertumorro ve partido de Alexander Zverev en Abierto Mexicano de Tenis sin tener boleto; aplicó la de gorrita café .

Sin lugar a dudas, el Abierto Mexicano de Tenis es uno de los grandes eventos deportivos del año , por ende, nadie se lo quiere perder, si siquiera el famoso youtuber Werevertumorro.

Y es que Gabriel Montiel, nombre verdadero del influencer, ha estado muy al pendiente de las acciones de la justa llevada a cabo en Acapulco.

Sin embargo, ayer burló la seguridad del Abierto Mexicano de Tenis al ver el partido de Alexander Zverev en la modalidad de dobles.

Bueno les cuento que ayer estaba atascada la tribuna para ver a Zverev y tenías que hacer fila por si alguien se salia. Apliqué la de “gorrita café” pic.twitter.com/fOWtfIp2ap — GABO MONTIEL (@werevertumorro) February 23, 2022

¿Cuánto se ahorró el Werevertumorro?

Tal como mostró en su cuenta oficial de Twitter, Werevertumorro se subió a una escalera aledaña a las gradas , desde la cual se podía ver el partido sin restricción alguna.

Los boletos para la jornada de este 22 de febrero alcanzaron los 6 mil 500 pesos , de modo que el influencer se ahorró una buena lana.

Cabe señalar que el alemán perdió el partido de octavos de final junto a su compañero el brasileño Marcelo Melo.

Ambos cayeron por marcadores de (2-6, 6-4, 6-10) ante la pareja conformada por el británico Lloyd Glasspool y Harri Heliövaara de Finlandia.

Werevertumorro se pierde berrinche de Alexander Zverev

Uno de los grandes hitos de la mencionada contienda fue el tremendo berrinche de Alexander Zverev, mismo que le valió la expulsión del Abierto Mexicano de Tenis, pero el Werevertumorro no alcanzó a verlo.

En su cuenta de Twitter, Werevertumorro reveló que no se quedó a ver completo el partido protagonizado por Alexander Zverev.

Por ende, lamentó no haber grabado dicho episodio que causó polémica a nivel internacional. Y es que no es la primera vez que el alemán está envuelto en la polémica.

“He estado en todos los juegos y ayer se me ocurrió irme Justo en el berrinche de Zverev y no lo grabé… si me ardí”, escribió Gabriel Montiel.

Vale decir que los fans y seguidores del youtuber le aplaudieron el “ ingenio ” que tuvo por haber visto el partido de a “gorrita café”, pues consideraron que el susodicho sacó a relucir el barrio.