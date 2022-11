El Mundial de Qatar 2022 seguirá con muchas emociones y partidos este jueves 24 de noviembre.

La actividad comenzará desde muy temprano, a las 4:00 horas tiempo del centro de México con un partido entre la Selección de Suiza y Camerún.

El segundo partido comenzará a las 10 :00 horas tiempo del centro de México, será ahí cuando Portugal se mida ante Ghana.

Mientras que, a las 7:00 horas tiempo del centro de México la Selección de Uruguay enfrentará a Corea del Sur.

Por último y sin duda uno de los partidos más esperados, el debut de la Selección de Brasil vs Serbia a las 13:00 horas tiempo del centro de México.

Qatar 2022: Se acerca el debut de 2 grandes figuras

Sin duda alguna, este jueves es un día muy especial pues debutarán dos grandes figuras, se trata de Cristiano Ronaldo con la Selección de Portugal y Neymar Jr. con Brasil.

Cabe recordar, que este podría ser el último Mundial de ambos, pues así lo han expresado. Incluso, el brasileño aseguró que no estaba seguro si podría aguantar tanta presión en una justa más.

“Hombre, creo que este será mi último Mundial. Lo estoy enfrentando como si fuese el último Mundial porque no sé si podré, mentalmente, soportar más en el fútbol”, afirmó para el documental Neymar & The Line Of Kings.

Selección Mexicana y sus próximos partidos

Por su parte, la Selección Mexicana ya debutó en el Mundial de Qatar 2022 pero tendrá retos importantes por encarar.

Cabe recordar, que Memo Ochoa fue el héroe del encuentro al atajarle un penal a Robert Lewandowski de manera espectacular y llevarse elogios alrededor del mundo.

Sábado 26 de noviembre

Argentina vs México

13:00 horas

Estadio Lusail

Miércoles 30 de noviembre

Arabia Saudita vs México

13:00 horas

Estadio Lusail

