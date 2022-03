Querétaro FC vs Atlas FC: figuras del deporte reaccionan a la tragedia que sucedió en La Corregidora, el día más triste en la historia del futbol mexicano.

Las imágenes que ha dejado el Estadio Corregidora con el choque de grupos barristas han sacudido de fuerte manera al mundo del deporte, por lo que gente del gremio se pronunció al respecto.

Rafa Márquez, ex futbolista del Atlas FC y el FC Barcelona, fue uno de los primeros futbolistas en expresarse por los acontecimientos del encuentro entre queretanos y rojinegros a través de Twitter.

Tweet de Rafa Márquez después de lo sucedido en el Estadio Corregidora (Captura de Pantalla / Twitter)

A esto se sumó la reacción de Jared Borgetti, ex futbolista y seleccionado nacional mexicano, el cual mencionó que la culpa es de todos por no decir nada, pensando que no somos los indicados para hacerlo.

Mensaje de Jared Borgetti tras los hechos del Querétaro vs Atlas. (Captura de Pantalla / Twitter)

Adolfo Ríos, ex arquero y presidente deportivo del Querétaro FC, salió a dar la cara por la institución, condenando los hechos presenciados en la cancha de los Gallos Blancos.

Adolfo Ríos, presidente deportivo del Querétaro, se expresó a través de redes. (Captura de Pantalla / Twitter)

Periodista de ESPN arremete contra el futbol mexicano, “¿Así quieren organizar un Mundial de Futbol?

El periodista español de ESPN, Manu Martín, arremetió contra el futbol mexicano luego de los eventos desgarradores que se vivieron en el Estadio Corregidora en el encuentro entre el Querétaro FC y Atlas FC.

A través de su cuenta de Twitter, Manu Martín expuso que con lo acontecido el día de hoy en la Liga MX, México no tiene la facultad para albergar un mundial de futbol, ya que en 2026, el territorio mexicano será anfitrión de la Copa del Mundo.

Comentario del periodista Manu Martín en Twitter. (Captura de Pantalla / Twitter)

El comentario de Martín causó molestias en el ex futbolista y comentarista de de TUDN, Marc Crosas, el cual contestó el tweet exponiendo que en España también se vive violencia.

Respuesta de Marc Crosas al periodista Manu Martín. (Captura de Pantalla / Twitter)

México se encuentra bajo los reflectores de todos los medios de comunicación tras los eventos del día de hoy en Querétaro, por lo que la Liga MX será cuestionada si no se toman acciones ejemplares en esta ocasión.

El mundo del deporte sigue con sus manifestaciones respecto al Querétaro vs Atlas

El cronista deportivo salvadoreño de la cadena ESPN, Fernando Palomo, dio también su punto de vista ante las imágenes de violencia que se registraron en el duelo entre el Querétaro FC y el Atlas FC.

Tweet de Fernando Palomo sobre lo ocurrido en el Querétaro vs Atlas. (Captura de Pantalla / Twitter)

Felipe Ramos Rizo, señaló a las autoridades de la Liga MX por permitir que el partido diera inició a pesar de la falta de elementos de seguridad para salvaguardar la integridad de los asistentes al encuentro.

Tweet de Felipe Ramos Rizo arremetiendo contra las autoridades de la Liga MX. (Captura de Pantalla / Twitter)

Incluso Pablo Viruega, reconocido comentarista de futbol americano, dio su punto de vista y criticó los manejos de los dirigentes de los equipos ante las acciones que toman sobre los grupos barristas.