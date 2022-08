El Querétaro FC sin duda vive momentos de crisis futbolística, no sólo porque sean último lugar de la tabla general, también por su racha de partidos sin ganar fuera de la cancha de La Corregidora.

Los Gallos Blancos de Querétaro en la Jornada 9 del Torneo Apertura 2022 empataron 1-1 frente a Mazatlán FC resultado que significó llegar a 42 encuentros sin una victoria como visitante.

A esta crisis de resultados se le puede sumar el caso del cociente en el que es recurrente ver al equipo queretano y también el polémico caso de violencia que se vivió el pasado 5 de marzo, como consecuencia juegan a puerta cerrada en el estadio La Corregidora.

Han sido un total de seis torneos de Liga MX en donde Querétaro FC no sabe lo que es ganar tres puntos en cancha rival.

Querétaro FC. (Edgar Quintana / MEXSPORT)

¿Cuándo fue la última vez que Querétaro FC ganó fuera de casa?

El Querétaro FC la última vez que ganó fuera del estadio La Corregidora fue en el torneo Clausura 2020, mismo que se suspendió por la pandemia de Covid-19.

Fue el domingo 16 de febrero de 2020 cuando los Gallos Blancos de Querétaro vencieron 3-2 a Necaxa en el estadio Victoria.

Los autores de los goles de aquellos partidos fueron Jaime Gómez y doblete de Ariel Nahuelpan.

Tras ese juego tuvieron otros dos juegos de visita y ahí comenzó el registro, con un empate y una derrota contra Pachuca FC y el extinto Monarcas Morelia.

¿Cuántos partidos faltan para que Querétaro FC sea el peor equipo de visitante?

Aunque Querétaro FC acumula 42 juegos sin ganar como visita, no es la peor racha negativa en la historia de futbol.

En el futbol mexicano la peor racha fue para los Correcaminos, que no pudieron ganar en cuatro torneos y acumularon 54 juegos repartidos entre la temporada 91-92, 92-93, 93-94 y 94-95.

Tomando en cuenta el nivel de Selección aparecen la Selección de Bolivia que sufrió en las eliminatorias mundialistas al llegar a 59 juegos sin ganar, 50 fueron derrotas y nueve más empates.

Otra Selección que no pudo ganar fuera de su estadio fue Luxemburgo con 53 encuentros , de los cuales 52 fueron descalabros y un empate.

Después, San Marino registró 87 encuentros sin conseguir un triunfo , tomando en cuenta partidos amistosos, partidos de clasificación para la Eurocopa y la Liga de Naciones de la UEFA.

¿Cuántos partidos ha perdido Querétaro FC como visitante?

El historial de la Liga MX tiene registrado los 42 partidos donde no ha ganado Querétaro fuera del estadio La Corregidora

Clausura 2020

1 empate / 1 derrota

Guardianes 2020

7 derrotas / 2 empates

Guardianes 2021

7 derrotas / 1 empate

Apertura 2021

5 derrotas / 4 empates

Clausura 2022

1 derrota / 7 empates

Apertura 2022

3 empates / 2 derrotas

Técnicos involucrados en la racha de Querétaro FC

Los 42 partidos en los que Querétaro FC no ha podido ganar como visitante los técnicos que han estado en el banquillo son:

Víctor Manuel Vucetich - México

Alex Diego - México

Héctor Altamirano - México

Juan de la Barrera - México

Leo Ramos - Uruguay

Hernán Cristante - Argentina

Mauro Gerk - Argentina

