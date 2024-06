El periodista David Faitelson encendió las alarmas sobre el estado de salud de su compañero André Marín, en el programa Línea de 4 de TUDN ya que hizo un comentario revelador.

André Marín podría estar delicado de salud otra vez ya que David Faitelson dijo algo en una de las transmisiones del programa Línea de 4 de TUDN que causó controversia en redes sociales.

Se rumora que el periodista André Marín tuvo una recaída ya que en 2022 se enfermó del estómago por lo que se puso muy grave de salud pues llegó a perder mucho peso y estuvo en peligro de morir.

¿Qué le pasó a André Marín?

El periodista David Faitelson reveló algo en el programa Línea de 4 de TUDN y dio a entender que su compañero André Marín está delicado de salud por lo que causó varias dudas a los espectadores.

André Marín dejó de aparecer en las transmisiones de TUDN y después, el polémico periodista, David Faitelson, le mandó un mensaje junto con un saludo a su colega.

Después, el jueves 20 de junio, el mismo día que inició la Copa América 2024, el locutor Paco González publicó en su cuenta de X: “Me uno al saludo que envió en la transmisión David Faitelson para nuestro compañero y amigo André Marín”.

Sin embargo, André Marín sigue trabajando en su columna aunque no ha dicho nada sobre su estado de salud y además, en sus redes sociales hay publicaciones recientes de él, por lo que se puede especular que no le sucedió nada grave.

X de Paco González (Captura de pantalla)

¿De qué se enfermó André Marín?

Con el reciente mensaje de David Faitelson en el programa de TUDN, Línea de 4, el periodista André Marín volvió a ser el foco de atención ya que podría haber recaído de su enfermedad.

André Marín tuvo una enfermedad muy grave llamada Clostridium difficile, que es una bacteria que causa diarrea y afecciones intestinales por lo que estuvo internado en terapia intensiva por más de un mes.

“Es una infección en el estómago que, si no la cuidas con unos antibióticos fuertísimos, te puede llegar a perforar el intestino y el páncreas. No sabes cómo te puede llegar, porque me platicaban mis médicos que incluso la puedes tomar en los hielos de un restaurante y te hace pedazos el estómago. No es una simple infección, lo que me pasó fue mucho más fuerte” explicó André Marín.