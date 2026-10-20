Por medio de un video que compartió en redes, el presidente del Club Santos Laguna, Aleco Irarragorri, mandó un mensaje a la afición de los “Guerreros” al reaparecer desde el hospital.

Acompañado de varios jugadores del plantel, Aleco Irarragorri extendió un agradecimiento a los aficionados por las expresiones de cariño que le han hecho llegar por su situación.

Cabe destacar que el polémico presidente del club lagunero fue internado de emergencia debido a que presentó molestias físicas, minutos después de concluir el partido entre Santos Laguna y Querétaro.

Aleco Irarragorri reaparece desde el hospital (Tomada de video)

Aleco Irarragorri agradece mensajes de cariño de la afición tras ser hospitalizado

La madrugada del domingo 18 de octubre de 2026, Aleco Irarragorri fue sometido de emergencia a una cirugía de vesícula biliar luego de que presentó malestares físicos súbitos.

A unas cuantas horas de ser internado, el presidente del Club Santos Laguna reapareció ante el ojo público en un video que fue captado desde el hospital en el que está siendo atendido.

En compañía de figuras del plantel como el caso de Carlos Acevedo, Ali Ávila y Javier Abella, así como Gonzalo Pinea y Renato Paiva, Aleco agradeció a la afición por el cariño que ha recibido.

Agradecerle a toda la afición las muestras de cariño que han tenido con todos nosotros, conmigo y con todo el plantel durante estos últimos días. “Aleco” Irarragorri

Les compartimos el siguiente mensaje de nuestro Presidente, Aleco Irarragorri: https://t.co/cmoNWjQTD0 — Club Santos (@ClubSantos) October 20, 2026

Aseguró que luego de que fue hospitalizado y operado de emergencia al finalizar el partido Santos vs Querétaro, le hicieron llegar múltiples mensajes de solidaridad.

Por otro lado, se dijo plenamente confiado en el desempeño y buen papel que tendrán los “Guerreros” en su siguiente compromiso del 21 de octubre ante los Pumas de la Universidad.

Aleco Irarragorri fue operado de emergencia

El presidente del Club Santos Laguna, Aleco Irarragorri, encendió las alertas en el entorno deportivo del club luego de sufrir molestias físicas derivadas de un cuadro médico repentino.

Sobre los hechos, la directiva del club informó que el dirigente fue hospitalizado de urgencia durante la madrugada del domingo 18 de octubre, tras disputarse el compromiso frente al equipo de Querétaro.

Luego de someterse a una valoración médica especializada, se determinó que debía someterse a una cirugía de vesícula biliar, la cual concluyó con éxito y sin complicaciones.

La institución confirmó que el presidente ejecutivo se encuentra en proceso de recuperación con una evolución favorable, bajo supervisión médica y a la espera de retomar sus funciones administrativas.