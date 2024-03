Creadora de contenido para la plataforma Only Fans aseguró que algunos jugadores se le han acercado en redes sociales, en especial elementos del Club América, con los que ha tenido “buenas amistades”.

No es la primera vez que trasciende la amistad de futbolistas de la Liga MX con modelos, actrices y creadoras de contenido, pero esta vez fue Azúcar Alejandra quien reveló su cercanía con algunos elementos del Club América.

En el podcast Rayos X, la creadora de contenido habló largo y tendido sobre su reciente popularidad y como su actividad en redes sociales le ha servido para relacionarse con gente famosa o incluso futbolistas profesionales.

¿Qué dijo Azúcar Alejandra sobre su “amistad” con jugadores del América?

Azúcar Alejandra es aficionada del Club América, pasión que nació porque varios jugadores se empezaron a acercar a ella tras su irrupción como creadora de contenido en Only Fans.

“Varios jugadores de futbol se me han acercado en buena forma, he tenido buenas amistades; yo creo que de los que más he tenido son los del América”, aseguró.

Azúcar Alejandra señaló que “el América es buen equipo” y hasta lanzó el famoso “arriba las Águilas” para demostrar su pasión por el club capitalino.

“Gracias a todo esto de las redes sociales he conocido a mucha gente importante. Yo no creí en nada de medios, no tengo a nadie cerca famoso, entonces conocer a gente que toda su vida estuvo en la televisión es wow”, explicó Azúcar Alejandra.

¿Quién es Azúcar Alejandra, la creadora de contenido aficionada al América?

Azúcar Alejandra es una modelo, influencer y creadora de contenido en Only Fans, que supera el medio millón de seguidores en la mayoría de sus redes sociales.

Es originaria de León, Guanajuato, y en recientes días tomó popularidad por su apoyo al joven motociclista que fue detenido el 8 de marzo durante las marchas por el Día de la Mujer.

Un par de semanas después, volvió a ser noticia, esta vez por revelar su cercanía con jugadores de Club América.