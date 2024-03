El presidente deportivo del Club América, Santiago Baños, confirmó en una entrevista que la Selección Mexicana está controlada por un grupo.

Santiago Baños, platicó sobre su experiencia con la Selección Mexicana cuando estuvo en la Copa del Mundo en 2018 y dio fuertes declaraciones sobre el grupo que quería controlar al Tri.

El reciente fracaso de la Selección Mexicana ante Estados Unidos en la Concacaf no ha dejado de ser tema de conversación en el futbol mexicano y ahora Santiago Baños nos sorprendió con un tema que confirma algunos rumores.

Y es que el asunto sobre las “vacas sagradas” ya es algo que le está costando al Tri pues aunque no den buenos resultados siguen siendo titulares.

¿Qué dijo el presidente del Club América sobre la Selección Mexicana?

Santiago Baños, el actual presidente deportivo del Club América, confirmó que la Selección Mexicana es controlada por un grupo de jugadores.

En una entrevista con Toño de Valdés, Santiago Baños contó cómo fue su experiencia con la Selección Mexicana y confesó que algunos jugadores querían más poder dentro del equipo.

Santiago Baños acompañó al Tri en la Copa del Mundo 2018 en donde participaron los futbolistas Miguel Layún , Memo Ochoa, Carlos Vela, Giovanni dos Santos, Andrés Guardado, Héctor Moreno, Héctor Herrera y el ‘Chicharito’ Hernández.

“Entré a la Federación, me eché dos años y medio en el proceso de Juan Carlos Osorio. En Selecciones no estaba muy contento, en ese entonces había jugadores con los que era muy complicado convivir, querían prácticamente manejar como querían a la Selección, fue entonces que me regresé feliz al América”, dijo Santiago Baños.

¿Quiénes son las llamadas “vacas sagradas” de la Selección Mexicana?

Últimamente, las llamadas las “vacas sagradas” de la Selección Mexicana han sido tema de discusión en el futbol mexicano pues muchos ya están hartos de su participación en el Tri.

Las vacas sagradas son algunos miembros de la Selección Mexicana que ya han estado mucho tiempo como titulares y no han sido reemplazados por otros nuevos y mejores jugadores.

Estos son algunos de los jugadores que han sido o siguen siendo las vacas sagradas del Tri: