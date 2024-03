La superestrella de la WWE, Bobby Lashley, se enteró de que el jugador del Club América, Luis Malagón, es la inspiración de su festejo en sus anotaciones.

El famoso luchador reaccionó de una manera increíble cuando le contaron que Luis Malagón festeja con la pose que él suele hacer en la WWE.

Luis Malagón explicó una vez el significado de su pose ya que muchos habían dicho que era una burla hacia el equipo rival pero él aclaró que era por el luchador Bobby Lashley.

“De la nada me mandaron un TikTok, lo vi y me gustó; hago referencia, jamás es con burla. Hace muchos años había un luchador en la WWE, Bobby Lashley, pero fue por él. No lo hago con dolo de generar violencia, porque en un partido contra Tigres la gente pensó que estaba incitando eso, pero soy mucho amor y paz” explicó Malagón.

La reacción de Bobby Lashley ante el festejo de Luis Malagón

Bobby Lashley se enteró mediante una entrevista que Luis Malagón lo tomó como inspiración para celebrar sus goles con una pose que él hace en la WWE.

La pose inspirada en Bobby Lashley consta en cruzar los brazos alzando la mirada, que es lo que siempre hace Luis Malagón en los partidos con el Club América.

El luchador Bobby Lashley, le dijo entusiasmado a la entrevistadora que le enviara por mensaje el festejo del americanista para verlo y subirlo a sus redes sociales.

Después, Bobby Lashley preguntó a qué equipo de futbol pertenecía Luis Malagón y se quedó impresionado al saber que un futbolista se haya inspirado en él.

Bobby Lashley ya había visto el festejo de Ángel Malagón y se puso muy feliz de saber que lo hace por él🥹🫶🏻



Ojalá que lo inviten a un partido del América y que conozca al equipo más grande de México💙🦅💛pic.twitter.com/yyW4LwlmM1 — Roberto Haz (@tudimebeto) March 26, 2024

Bobby Lashley subió una historia de Luis Malagón

El luchador de la WWE, Bobby Lashley, reposteó en sus historias de Instagram una foto que subió Luis Malagón sobre ellos dos haciendo la misma pose.

En la historia se ve primero a Bobby Lashley posando con los brazos cruzados y abajo una foto de Luis Malagón haciendo la misma pose.

El jugador del Club América etiquetó a Bobby Lashely en dicha foto y después Lashley la compartió en su perfil en donde escribió: “Que dios te bendiga mi hermano, un honor”.