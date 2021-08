México.- Leonardo de Araújo, director deportivo del PSG , habló fuerte en torno al caso de Kylian Mbappé, quien todo parece indicar jugará en el Real Madrid tarde o temprano.

Según el citado directivo del PSG, “desde hace dos años el Real Madrid ha tenido un comportamiento no correcto, ilegal ” respecto a Kylian Mbappé.

Y es que, como señaló Leonardo de Araújo, el Real Madrid ha estado hablando con el entorno del jugador francés de 22 años, lo cual no está permitido en los estatutos de FIFA , pues tiene contrato vigente.

“Desde hace dos años el Madrid ha tenido un comportamiento no correcto, ilegal, contactando con su entorno, inaceptable, nada correcto hacia nosotros. Y la prueba de esa estrategia es la de presentar una oferta a siete días del final del mercado y a un año del final de su contrato y parece una estrategia para dar entender que lo han intentado todo”

Recordemos que Kylian Mbappé finaliza contrato en junio del 2022 , de modo que en enero próximo podría firmar un acuerdo para marcharse gratis de cara a la próxima temporada.

Como señaló Leonardo de Araújo, el Real Madrid presentó una oferta cercana a los 160 millones de euros ( 3 mil 820 millones de pesos ) por Kylian Mbappé.

Sin embargo, la oferta del Real Madrid no cumplió con las expectativas del PSG debido a que fue demasiado baja .

Aunque eso sí, Leonardo de Araújo aseveró que si Mbappé quiere irse, puede hacerlo, pero eso sí, bajo las condiciones del conjunto parisino .

Cabe mencionar que en 2017, el PSG contrató al francés de 22 años a cambio de 180 millones de euros ( 4 mil 300 millones de pesos ) más variables.

“Consideramos que la oferta no es suficiente. No voy a confirmar cifras pero es sobre los 160 millones. Es menos de lo que pagamos por él, pero esto va más allá de eso. Es la forma en que se ha hecho, irrespetuosa… No sé qué piensa el Madrid, pero sí sabe que debemos pagar al Mónaco… Pero si se queda o se va, será siempre con nuestras condiciones”

Leonardo de Araujo