Vinícius Jr. lanzó un mensaje en las redes sociales, en el que expuso ser víctima de racismo; el jugador del Real Madrid responsabilizó a LaLiga de no tomar cartas en el asunto.

El futbolista brasileño, Vinícius Jr. recibió insultos racistas por parte de aficionados del Valencia CF en un partido donde el Real Madrid fue visitante.

En ese sentido, el futbolista lanzó un fuerte mensaje que ya desató muchas respuestas, entre ellas la de LaLiga.

“El racismo es normal en LaLiga. La competición cree que es normal, la Federación también y los adversarios la alientan. Lo siento. El campeonato que alguna vez fue de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi hoy es de los racistas” escribió el jugador.

Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer @LaLiga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a @LaLiga, es necesario… https://t.co/pLCIx1b6hS pic.twitter.com/eHvdd3vJcb — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) May 21, 2023

LaLiga responde a Vinícius Jr.

Después del fuerte mensaje de Vinícius Jr. el presidente de LaLiga, Javier Tebas Medrano lanzó un mensjae contra el futbolista.

“Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer @LaLiga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste”, escribió.

Por otro lado, le pidió a Vinícius Jr. no dejarse influenciar e informarse antes de acusar a LaLiga de no actuar ante casos de racismo.

“Antes de criticar e injuriar a @LaLiga , es necesario que te informes adecuadamente @Vinijr. No te dejes manipular y asegúrate de entender bien las competencias de cada uno y el trabajo que venimos haciendo juntos”, se lee.

Mais uma vez, em vez de criticar racistas, o presidente da LaLiga aparece nas redes sociais para me atacar.



Por mais que você fale e finja não ler, a imagem do seu campeonato está abalada. Veja as respostas do seus posts e tenha uma surpresa...



Omitir-se só faz com que você se… https://t.co/RGO9AZ24IA — Vini Jr. (@vinijr) May 21, 2023

Vinícius Jr. vuelve a responder a LaLiga

Pero, Vinícius Jr. no se quedó callado y volvió a responder al presidente de LaLiga tras minimizar el racismo que él hizo notar.

Y es que, el jugador aseguró que el presidente solo aparecía para atacarlo, pero no para tomar cartas en el asunto.

“Una vez más, en lugar de criticar a los racistas, el presidente de LaLiga aparece en las redes sociales para atacarme”, escribió.

Finalmente, exigió castigo para las personas que le han dicho insultos racistas: “Omitirte solo te hace igual a los racistas. No soy tu amigo para hablar de racismo. Quiero acciones y castigos. El hashtag no me mueve”, se lee.

