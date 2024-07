Alan Cleland está a punto de representar a México en los Juegos Olímpicos de París 2024 en una disciplina que nunca ha tenido referentes: Surf.

Este mexicano, Alan Cleland, hará historia al participar en surf en los Juegos Olímpicos de París 2024. Aquí te decimos todo lo que tienes que saber sobre él.

Desde quién es, hasta cuándo participará en estos Juegos Olímpicos de París 2024. Además de pasar por dónde se llevará a cabo este deporte, que no es tan común en tierras aztecas.

¿Quién es Alan Cleland? El mexicano que hará historia al participar en surf de los Juegos Olímpicos de París 2024

Alan George Cleland Quiñones nació en Boca de Pascuales, Colima, México en 2002 (22 años). En la ISA World Surfing Games logró el pase a los Juegos Olímpicos de París 2024, siendo el mejor, ya que logró una calificación de 9,73.

Su padre fue el que lo metió en el mundo del surf cuando Alan Cleland apenas tenía 2 años. A sus 6 años ya podía surfear por él mismo pese a lo difícil que es este deporte.

Su talento lo llevó a competir en el extranjero por primera vez a los 13 años: “Cuando vas a cualquier lugar, todo es genial, pero, para mí, también lo es volver a casa. Es mi viaje favorito”, comentó Alan Cleland.

A su corta edad, 22 años, participó en El Salvador en el ISA World Surfing, en esa competencia sorprendió a todos al tener la calificación más alta lo que llevó a ser campeón y a ganarse ese lugar en los Juegos Olímpicos de París 2024, en la que se esperan grandes cosas.

“Toda mi vida se basa en dónde he vivido y, si no fuera por ese lugar o por mi país o por las personas con las que crecí o de las que me rodeé, creo que no sería la misma persona. No creo que fuera ni un poco la persona que soy hoy si no fuera por el lugar, la ola, mi familia y todo lo que me rodeó donde crecí”, comentó para Olympics.

De esa forma se convirtió en el primer surfista en representar a México en unos Juegos Olímpicos, sin embargo no le será fácil.

Desde la primera ronda tendrá que demostrar su talento, ya que se verá la cara con grandes de este deporte como: Andy Criere, español, o John Florence de Estados Unidos.

¿Cuándo competirá Alan Cleland en los Juegos Olímpicos de París 2024? Días y canal

Como ya vimos, Alan Cleland tendrá participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, siendo el primer mexicano en competir en surf.

Esta disciplina, surf, se llevará a cabo en los Juegos Olímpicos de París 2024 del 27 al 31 de julio. Los primeros 3 días se llevarán a cabo la primera ronda, para el 30, los cuartos de final y semifinales, y para el 31 la final.

El surf no tendrá lugar en París y tampoco en Francia. Esta competencia será en Tehaupo’o en las isla de Tahití. Es decir, muy lejos de Europa. Incluso se va a encontrar más cerca de México.

Todo eso podrá disfrutar por el Canal 5 y Claro Sports, en todas sus plataformas