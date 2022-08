Ir a la Selección Mexicana para casi todos los jugadores de nuestro país, y el no conseguirlo pese a un buen trabajo en su club, hace que el Pocho Guzmán lo considere injusto.

El futbolista del Club Pachuca Víctor Guzmán, mejor conocido como el Pocho, aseguró en una entrevista con ESPN que no se explica por qué Martino no lo llama, pese a sus buenas actuaciones en la Liga MX.

Pocho Guzmán explota contra Gerardo Martino

En dicha charla con la cadena deportiva, Pocho Guzmán explotó contra el Tata Martino, quien no toma en cuenta al jugador del Club Pachuca desde hace un buen tiempo.

“No me sorprendió no ver mi nombre (en la lista para enfrentar a la Selección de Paraguay), porque desde el principio y desde el torneo anterior se miraba que por más que uno esté bien físicamente y esté marcando goles, poniendo asistencias no iba a pasar”, recalcó Guzmán.

Además, el mediocampista contó que en su breve paso en la era Martino con la Selección Mexicana, nunca tuvo una plática que le resolviera sus dudas sobre por qué no era tomado en cuenta.

“No me explicaron nunca, nunca tuve una plática. Eso fue en la primera convocatoria de él, eso me dijo. Él es quien decide y uno hace lo que esté al alcance para ser convocado”, dijo. Y entonces aseguró que no queda más que apoyar al tricolor: “Si el entrenador decide llamar a otros, solo queda apoyar”.

Cabe recordar que en 2019, en un duelo ante la Selección de Paraguay, Martino le dio algunos minutos a Guzmán, pero después de eso, no volvió más a ser llamado por el argentino.

Víctor Guzmán. (Isaac Ortiz / Mexsport)

La Selección Mexicana ante la Selección de Paraguay

Esta noche la Selección Mexicana enfrentará a la Selección de Paraguay en Atlanta, en los Estados Unidos.

Como parte de los compromisos del seleccionado mexicano con la empresa SUM, este miércoles Martino y sus dirigidos enfrentan a los de Guillermo Barros Schelotto.

Así podrás ver el partido:

Miércoles 31 de agosto

20:00 horas

Mercedes-Benz Stadium

Por TUDN y TV Azteca

