Los fans quieren a Chicharito Hernández en la Selección Mexicana a como dé lugar y prueba de ello es que ya se están juntando firmas para que el delantero regrese al Tri.

Fue a través de la plataforma ‘Change.org’, donde se realizó una petición para que Chicharito Hernández vuelva a la Selección Mexicana de cara a Qatar 2022.

En la petición se cuestiona si sus faltas son tan graves como para “borrarlo (discriminarlo)” del equipo nacional y señalan que sus méritos, pasados y actuales, lo deben hacer acreedor a un llamado.

“Goleador indiscutible en México, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos y hasta en su efímero paso por España. Máximo goleador histórico de la Selección en la que a estas alturas ya hubiera incrementado la cifra alcanzada”, se lee en la petición.

La petición fue iniciada por el fan Teófilo Huerta Moreno desde finales de 2021 y a día de hoy sigue recaudando firmas; ya van más de 7 mil firmantes.

Chicharito en Change.org

Chicharito Hernández no irá a Qatar 2022

El tema de Chicharito Hernández y su posible regreso a la Selección Mexicana para Qatar 2022 ya tiene cansado a muchos, pero parece que seguirá hasta que se dé a conocer la lista oficial.

La realidad es que Chicharito Hernández no es llamado a la Selección Mexicana desde 2019 y, por ende, no formó parte del proceso eliminatoria para la Copa del Mundo, que no fue nada fácil.

Además, habría cometido una grave falta en su última estancia con el Tri que no gustó nada a Gerardo Martino, quien le habría puesto la cruz desde ese entonces.

Hacer un par de meses se reveló que Chicharito había pedido perdón al seleccionador argentino, con la finalidad de volver a ser llamado.

El Tata Martino aceptó el contacto que tuvo con Javier Hernández, pero dejó claro que, aunque hablaran y llegar a buenos términos, eso no aseguraría su convocatoria.

A tres meses de Qatar 2022, parece que Gerardo Martino sigue sin contar con Chicharito Hernández y que dará su confianza a delanteros como Raúl Jiménez, Rogelio Funes Mori, Santiago Giménez y Henry Martín .

