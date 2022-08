Guillermo Barros Schelotto, DT de la Selección de Paraguay, no ha dudado para ponerse de lado de Gerardo Martino, entrenador de la Selección Mexicana, ante las críticas y cuestionamientos de cara a Qatar 2022.

Por eso es que, sin pensarlo mucho, Guillermo Barros Schelotto respondió a los cuestionamientos por las dudas que genera el Tata Martino en el entorno y tiene de la ausencia de Chicharito Hernández.

El hoy entrenador de la Selección de Paraguay dirigió al Chicharito Hernández en el LA Galaxy de la MLS y, al ser cuestionado de no ser considerado por el Tata, señaló.

“Es una decisión del Tata, conoce a los jugadores y es su idea y no hay nadie que sepa que es él y si cree que es lo mejor para Mexico está bien. He leído de la situación, pero no sé que haya pasado pero si el está de acuerdo que es lo mejor está perfecto”, dijo.

Gerardo Martino y Chicharito Hernández (Omar Martinez / MEXSPORT)

El potencial del Tata Martino se verá en el Mundial

Otro de los temas que tocó Guillermo Barros Schelotto en la previa del amistoso ante México, fue el de las críticas a la labor de Gerardo Tata Martino.

El entrenador de Paraguay, señaló que el potencial que pueda tener Martino se verá en el Mundial.

“Puedes estar o no de acuerdo con la crítica que ha recibido, y yo no estoy de acuerdo porque es un entrenador con una gran carrera y creo que la verdad se verá en el Mundial”, señaló.

Barros Schelotto añadió que el duelo contra Argentina, el segundo de la fase de grupos para México en Qatar 2022, será especial debido a la reciente historia entre estás dos selecciones.

Recordó lo ocurrido en las Copas Mundiales de 2006 y 2010, cuando en ambas ocasiones, los argentinos eliminaron al Tri en octavos de final.

“Por la calidad de los entrenadores va a ser un gran partido, quizá Argentina viene de ser campeón de América, pero toda la vida he visto a México por cómo compite y creo en el Tata”, añadió el estratega de Paraguay.

