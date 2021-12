Pep Guardiola pidió paciencia para el FC Barcelona: “Lo que no cuesta, no vale la pena”, dijo el actual técnico del Manchester City.

Luego de que Xavi Hernández tomara el reto de dirigir al cuadro culé, los resultados no han sido fáciles pues para nadie es un secreto que el equipo se encuentra en crisis.

En ese sentido, uno de los mejores técnicos que ha alcanzado la gloria con el FC Barcelona, Pep Guardiola comentó que los fanáticos deben tener paciencia pues los buenos resutados tardan en llegar.

“Lo que no cuesta en la vida, no vale la pena. Ahora nos toca pasarlas un poco canutas (mal). ¿Qué pasa si no ganamos este año o el siguiente? ¿Qué problema hay? Ya ganaremos el próximo año. Lo bueno es que hay una muy buena junta directiva, un excelente entrenador”, agregó en videoconferencia.

Guardiola admitió que no desea volver al Barça (@chencho_1899)

Pep Guardiola y su opinión sobre el FC Barcelona

Sin duda, Guardiola es una de las voce autorizadas para hablar sobre el desempeño del club catalán, pues es un equipo que conoce a la perfección.

En ese sentido, mostró su admiración por el club que dirigió durante varias temporadas, haciendo alusión a los importantes logros que ha conseguido y el legado que ha dejado.

“Durante la última década el Barça ha ganado Ligas y Copas. Y ha llegado a semifinales de Champions no sé cuántas veces, diciendo que era un fracaso de años”, agregó.

Por último mencionó que el equipo cuenta con una buena plantilla y seguramente volverán a ser ese equipo brillante que era conocido por sus victorias.

“Ahora hay una generación que tiene muy buena pinta y tira del equipo y demuestra que con más tiempo, y los fichajes que se harán, el Barça volverá a estar donde toca. Mientras tanto, paciencia porque en la vida no siempre se gana”.

FC Barcelona (PAU BARRENA / AFP)

FC Barcelona vs Sevilla

Este martes, el Barcelona acabó con la racha de 4 partidos sin perder que tenía el Sevilla y le arrebataron la victoria al empatar 1-1.

El Estadio Ramón Sánchez- Pizjuán fue el recinto donde se llevó a cabo el encuentro y el primer tiempo fue el más interesante pues fue ahí donde se anotaron los goles.

El primero fue obra de Alejandro “Papu” Gómez al minuto 32 y por la parte del Barcelona Ronald Araújo al 45.