Diego Simeone admite que Héctor Herrera se merecía más minutos en el Atlético de Madrid

Diego Simeone admite que Héctor Herrera tendría que tener más minutos en el Atlético de Madrid, luego de hacer una evaluación de su desempeño y dedicación en los entrenamientos.

A pesar de que el futbolista mexicano, Héctor Herrera ha sumado pocos minutos en el cuadro español e incluso se hablaba de que su futuro era incierto; el técnico admitió que merece tener más minutos.

Sin embargo, Simeone decidió elegir a otros jugadores en lugar del mexicano pero clarificó que los méritos han hecho que Herrera deba disputar más minutos.

“No tengo ninguna duda que, de la manera que se entrena, que acompaña y que respeta a sus compañeros, sí tendría que tener más minutos Herrera. El entrenador, en estos momentos, elige a otros compañeros, pero como merecimiento no tengo ninguna duda de que se merecía más minutos”, agregó en conferencia de prensa.

Héctor Herrera (Isaac Ortiz / Mexsport / MEXSPORT)

Héctor Herrera en el Atlético de Madrid

Cabe recordar, que el jugador mexicano , llegó al Atlético de Madrid desde hace tres años, es decir en 2019 proveniente de FC Porto y firmó un contrato por 3 temporadas.

Héctor Herrera empezó con el pie derecho y tuvo un debut soñado, pues sentenció con un espectacular remate, el empate para su equipo frente a la Juventus de Turín en un partido de la Liga de Campeones.

Asimismo, se sumo a la lista de 4 mexicanos que se han coronado campeones de LaLiga; con el Atlético de Madrid, Héctor levantó el trofeo en la temporada 2020-21.

No obstante, actualmente se hablaba mucho sobre su posible salida al no ser contemplado por Diego Simeone y no haber logrado sumar muchos minutos, por lo que podría estar en el radar de varios equipos y emprender otra aventura muy pronto.

Héctor Herrera en el Liverpool vs Atlético de Madrid (Jon Super / AP)

Héctor Herrera en el radar de la Roma

El mexicano ha estado en el radar de otros equipos del viejo continente y de acuerdo con diversos medios, podría llegar a la Serie A.

El técnico José Mourinho desea reforzar el medio campo y sin duda Herrera podría ser un fuerte candidato para llegar a complementar a Veretout y Cristante.

Sin embargo, nada está confirmado aún y el mexicano seguirá en el cuadro español a la espera de recibir más minutos.