Andrés Guardado se volvió a contagiar de Covid-19, por lo que no podrá estar disponible para el último partido del Real Betis en este 2021, ante el Athletic Club el próximo domingo.

La noticia se dio a conocer primero a través del medio radiofónico ‘El Partidazo de COPE’, mientras que el club no ha comunicado nada al respecto en sus redes sociales.

Por su parte, la escuadra andaluza entrenó este viernes con normalidad, aunque los jugadores portaron cubrebocas por precaución.

El club también realizará más pruebas a sus jugadores para encontrar otro posible caso positivo, ante una ola de contagios que pega fuerte en La Liga.

Andrés Guardado dio positivo a Covid-19, razón por la que no podrá estar para el último partido del Real Betis en este 2021; sin embargo, esta no es la primera vez que se contagia.

La primera ocasión ocurrió en enero de este año, cuando el club de Sevilla anunció que el mexicano era uno de los tres casos positivos en la plantilla del primer equipo.

El mediocampista mexicano tuvo síntomas leves, por lo que se mantuvo aislado dentro de su casa; no obstante, reveló que fueron momentos complicados.

“El encierro, mentalmente, decía ‘sí me siento jodido’, me dolía un poco la espalda, a lo mejor era de estar acostado, pinche coronavirus me tenía bien jodido. Cuando lloró Catalina (su hija) le subí a la tele porque me dieron ganas de salir y ver cómo estaba. El escuchar a mis hijos jugar y verlos por la ventana, me partió el corazón, ese tipo de cosas me hizo pasarla más difícil, me desesperó más por querer salir ya. Mentalmente eso me estaba matando”

