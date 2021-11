Pep Guardiola aconseja a Xavi Hernández:”No tiene que ser el heredero mío ni de nadie”

Uno de los referentes en el FC Barcelona es Pep Guardiola, quien le envió sus mejores consejos al nuevo técnico, Xavi Hernández.

Este lunes, Xav i fue presentado como nuevo estratega del club blaugrana y múltiples personalidades del deporte enviaron sus buenos deseos al ex futbolista.

Uno de ellos, fue el ex director técnico del FC Barcelona, Pep Guardiola quien se posiciona como uno de los mejores y quien más títulos logró conseguir.

Guardiola, quien actualmente dirige el Manchester City, aseguró que espera que Xavi escriba su propia historia y sea él, sin hacer comparaciones con lo que técnicos anteriores hayan hecho en el conjunto.

“Xavi conoce la casa, estoy convencido de que traerá una energía más que positiva. Siempre ve el lado bueno de las cosas. Con su clase, dedicación y esfuerzo seguro que lo sacará adelante. Yo no fui el heredero de nadie y Xavi no tiene que ser el heredero mío ni de nadie”, aseguró.

Xavi Hernández (LLUIS GENE / AFP)

Xavi Hernández fue presentado oficialmente como nuevo técnico de FC Barcelona

El ex futbolista culé, cumplió uno de sus sueños: regresar al FC Barcelona pero ahora en su faceta de director técnico y durante la conferencia que ofreció en su presentación aseguró que es un halago que lo comparen con Pep Guardiola.

“Guardiola es el mejor entrenador del mundo. Cualquier comparativa ahora es mala para mí, entiendo las expectativas y sé que estoy en el mejor club y nos tenemos que autoexigir y exigir al resto. Es un éxito que me comparen con Guardiola y trabajaré para que se consigan éxitos”, declaró Xavi durante su presentación.

Asimismo, Xavi reconoció que le hubiera gustado dirigir a Lionel Messi, aunque también dejó claro que no se puede enfocar en los jugadores que ya no están , sino en la plantilla de la que dispone:

“Claro que me hubiera gustado entrenarlo. Como a Eto’o o Ronaldinho. Pero no lo tenemos y ya no podemos pensar en los jugadores que no están”, agregó.

Xavi Hernández (PHILIP FONG / AFP)

Xavi Hernández habló con Lionel Messi

Xavi Hernández resaltó que sostiene una buena amistad desde hace ya varios años con Lionel Messi y tras su llegada a Barcelona, el argentino le envió un mensaje.

“Con Messi tengo amistad, me ha escrito y me ha deseado suerte, es el mejor jugador del mundo y de la historia de este club”.