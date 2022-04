Buenas noticias para el mundo del futbol brasileño y en general de todo el orbe, pues Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, fue dado de alta del hospital.

Pelé salió del hospital al que ingresó a principios de la semana para seguir con el tratamiento en su batalla contra el cáncer de colon; los doctores son positivos con su evolución.

“Edson Arantes do Nascimento recibió el alta del Hospital Israelita Albert Einstein este jueves. El paciente se encuentra en condiciones clínicas buenas y estables”, detalló el Hospital Albert Einstein.

Cabe mencionar que ‘O Rei’ Pelé se encuentra recibiendo un tratamiento para luchar contra el cáncer de colon, por lo que al menos una vez al mes tiene que pasar algunas noches en el hospital.

Pelé (@Pele / Instagram )

Pelé, contento de regresar a casa; asegura que el tratamiento es difícil

Pelé no dudó en expresar su alegría tras salir del hospital al que acude al menos una vez al mes para recibir quimioterapia por su cáncer de colon.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde el exjugador, considerado el mejor de todos los tiempos, compartió su alegría de regresar a casa con su esposa Márcia y su amigo canino Cacau.

Señaló que ha sido difícil recibir el tratamiento al que se somete al menos una vez al mes; no obstante, señaló que las muestras de apoyo y cariño “son la mejor medicina”.

“La paz de estar al lado de mi querida esposa, Márcia, y de nuestro inseparable compañero, Cacau. El tratamiento es difícil, pero sentir su amor es la mejor medicina. Hogar dulce hogar”, escribió.

Pelé

El cariño de Pelé por México: “Un país que no puedo olvidar”

Pelé siempre ha tenido a México en su corazón, pues fue en nuestro país donde vivió algunos de los mejores momentos de su vida, durante la Copa Mundial de la FIFA de 1970.

Durante la pasada ceremonia de investidura al Salón de la Fama en Pachuca, el mítico ‘10′ brasileño mandó un mensaje en el que describió su gran cariño por México.

“Un país, un lugar que no puedo olvidar, por el cariño, por la atención que ellos me dieron y por cómo me trataron”, dijo Edson Arantes do Nascimento.