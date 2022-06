Pavel Pardo, dos veces mundialista por México, opina que las fuertes críticas por el bajo rendimiento de la Selección Mexicana no son algo nuevo.

Lo importante es llegar bien al primer juego del Mundial de Qatar 2022.

Pavel Pardo, quien jugó por la Selección Mexicana los Mundiales de Francia 98 y Alemania 2006, indicó que la crítica que se le hace al equipo mexicano de cara a Qatar 2022, debe de ser más analítica.

Recordó que de cara al Mundial francés, “vivimos momentos complicados. Recuerdo que nos decían: ‘Regresen, a qué van’ y después cambió la historia”.

Esto que se vive ahora “lo viví en 10 años que estuve en la Selección. Pero les aseguro que el jugador es el que más quiere dar resultados. Hay que tenerles fe”.

En el 98, “ Manuel Lapuente -técnico nacional- sabía que lo más importante era llegar bien al primer juego del Mundial”.

Así que todo lo que se ha jugado por ahora, “es para ver futbolistas, analizar quién va a dar, quien no…. Así lo hizo Lapuente”.

La falta de gol no es preocupante, asegura Pavel Pardo

Pavel Pardo, exvolante que jugó en equipos como el Club América, Atlas FC y en Stuttgart de la Bundesliga de Alemania , ha pedido que se sea más analítico a la hora de criticar a la Selección Mexicana.

“Hay que analizar las cosas con calma. A mí me gusta ser analítico, ver rendimientos de cada jugador, ver el todo”, comentó.

Lo que más se ha criticado del equipo de Gerardo Martino que se prepara para participar en Qatar 2022, es la falta de gol, pero Pardo va más allá.

“El mismo Gerardo Martino lo dijo: no es falta de gol, es la generación de situaciones. Hay que analizar por qué no se crean situaciones de gol. Por qué los jugadores no encaran, por qué no ganan los manos a mano”, refrendó.

Dio mucha importancia a aspectos como “ganar los mano a mano. Cuando tú ganas manos a manos en un juego, puedes ganar un partido. Debemos de comenzar a ganar en lo individual para ganar en conjunto”.

En sus tiempos, “teníamos a un Jared Borgetti, Luis Hernández, Cuauhtémoc Blanco y decían lo mismo, que no había gol”.

Pardo fue un símbolo en Coapa. (Marco Polo Guzmán / Cuartoscuro)

Para Pavel: “Se menosprecia al futbolista mexicano”

Finalmente, Pavel Pardo, quien ahora es embajador en Latinoamérica de la Bundesliga , pidió que no se menosprecie tanto al futbolista mexicano que milita en Europa.

“Aquí hay líderes, jugadores que se hacen responsables de lo que pase, y creo que no los valoramos”, indicó.

Hay que valorar más a gente como “(Andrés) Guardado, quien lleva más de 10 años en Europa. (Héctor) Herrera fue capitán en el Porto y campeón en el Atlético de Madrid. (Édson) Álvarez fue campeón con el Ajax y Memo (Ochoa) jugó mucho tiempo en Europa, hay que creer en lo que son capaces de hacer”.

