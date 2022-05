Pachuca femenil logró vencer a las actuales campeonas de la Liga MX Femenil,Rayadas y es que se mantuvieron regulares a lo largo de todo el torneo.

Charlyn Corral logró poner la ventaja para su equipo en la semifinal de ida con dos espectaculares goles y aunque las dirigidas por Eva Espejo dieron batalla y fueron fuertes competidoras, no lograron remontar.

Esta vez, no habrá final regia como se ha repetido en varias ocasiones, ahora hay dos equipos que quieren escribir su propia historia y lograr el campeonato en este Clausura 2022, pues Club Chivas venció a Club Tigres y se enfrentarán en la final.

Charlyn Corral (Ulises Naranjo / Ulises Naranjo)

Pachuca femenil en el Clausura 2022

Aunque, Pachuca tuvo un torneo lleno de altibajos, sobre todo en los últimos partidos, lograron abrirse camino y vencer a fuertes competidoras.

Con Charlyn Corral como goleadora absoluta del equipo lograron perfilarse a la final para hacer historia, pues desde a creación de la Liga MX Femenil, en 2017 no han logrado ganar ningun campeonato.

Charlyn Corral en la Selección Mexicana

A pesar de su buen paso en Pachuca femenil, Charlyn Corral ha sido borrada de la Selección Mexicana en la era de Mónica Vergara, a pesar de su desempeño no ha sido convocada a ningún partido.

En ese sentido, la jugadora dijo para el ESTO que le parecía injusto no ser convocada ni contemplada en el combinado nacional a pesar de que militó en el Atlético de Madrid.

“Hace unos años me encontraba en uno de los clubes más importantes o históricos de Europa y tampoco era convocada, entonces una de las cosas que yo he platicado con mi familia es que a veces es un poco injusto que en mi proceso de Selección siempre me tengo que formar al último”, dijo.

Sin embargo, aseguró que seguirá luchando para ganarse un lugar en el Tri femenil.

“Charlyn existe por más que quieran hacer de cuenta que no, Charlyn está en el presente. Algún día estaré en el pasado, pero aún estoy aquí”, aseguró.