Club Tigres y Club Pachuca femenil lanzaron un mensaje a la jugadora Jennifer Hermoso luego de que Luis Rubiales, presidente de la Federación Española le diera un beso en la boca durante los festejos por el título en el Mundial Femenil.

Sin duda alguna, uno de los momentos que paralizó al mundo durante el Mundial Femenil fue el beso que Luis Rubiales, Presidente de la Federación Española, le plantó a Jennifer Hermoso en la boca durante los festejos por el título; ahora Club Pachuca Club Tigres se pronunciaron al respecto.

A través de su cuenta de Twitter, Club Tigres femenil dijo que defendían los derechos de las jugadoras y fomentaban el respeto entre géneros. Asimismo pidieron un trato equitativo e igualitario enviando un mensaje de aliento a la jugadora.

Club Pachuca femenil respalda a Jennifer Hermoso

Por su parte Club Pachuca femenil equipo en el que milita Jennifer Hermoso envió también un comunicado en el que se pronunciaban a favor de los intereses de las futbolista.

En el mensaje le dieron respaldo total a Jennifer Hermoso y compartieron que han tenido contacto directo para garantizar que siga el acompañamiento a la jugadora.

”En la Liga MX femenil defendemos y protegemos los derechos de nuestras jugadoras directivas y staff, tendremos tolerancia cero ante cualquier tipo de acto que atente contra su integridad”, se lee.

Jennifer Hermoso se pronuncia sobre el beso de Luis Rubiales

Por otro lado, Jennifer Hermoso compartió un comunicado a través de sus redes sociales en el que dejó claro que ella no estuvo de acuerdo con la acción de Luis Rubiales.

Incluso, desmintió un comunicado que salió a la luz, con palabras que ella no había pronunciado.

“Quiero aclarar que, tal y como se vio en las imágenes, en ningún momento consentí el beso que me propinó y, por supuesto, en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho”, añadió la jugadora en sus redes sociales.

