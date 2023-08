Las reacciones no han tardado tras el discurso de Luis Rubiales, quien hizo el ridículo al no dimitir como presidente de la Federación Española tras el acoso a Jenni Hermoso.

Entre ellas está la de un compañero de Andrés Guardado en el Real Betis, quien fue contundente y señaló que no volverá a la Selección Española mientras siga Luis Rubiales.

Se trata de Borja Iglesias, delantero del Real Betis y también de la Selección Española, quien se pronunció a través de sus redes sociales.

Borja Iglesias aseguró que no se siente representado tras el discurso de Luis Rubiales y señaló como lamentable que se siga señalando a Jenni Hermoso.

El delantero de 30 años agregó que no sabe si será convocado a la Selección Española, pero decidió no regresar hasta que este acto no quede impune.

