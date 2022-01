Oribe Peralta rompió el silencio luego de anunciar su retiro del futbol profesional en su cumpleaños 38, una decisión que consideró fue muy difícil de tomar.

En entrevista con Marca Claro, el ‘Cepillo’ Peralta aseguró que la decisión de dejar el futbol fue complicada, pero aseguró que es el momento justo para hacerlo.

Agregó que se va tranquilo debido a que dio le mejor en cada etapa de su carrera futbolística, incluyendo la última con el Club Chivas.

“La vida te va preparando para todo, creo no fue una decisión fácil, pero es el momento justo. Me voy tranquilo porque siempre di mi máximo”, dijo el ahora exfutbolista.

Oribe Peralta