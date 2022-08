Oribe Peralta se convirtió en un referente del futbol mexicano debido a sus actuaciones con Club Santos Laguna equipo donde Fernando Ortiz, actual técnico del Club América, le aconsejó buscar otras opciones.

Oribe Peralta fue captado hace unas semanas en las instalaciones de Coapa y reveló algunos detalles de su visita a uno de sus exequipos.

“Fui a recordar también un poco con el ‘Tano’ cuando me dijo que no iba a triunfar en Santos Laguna . Éramos compañeros y me aconsejó que le buscara por otro lado porque estaba Matías, Chucho”, declaró para W Deportes.

(Tomada de Twitter)

Si bien Matías Vuoso y Chucho Benítez también marcaron una época dentro de los laguneros, Oribe Peralta se convirtió un símbolo del club, porque su nivel lo llevó a Selección Mexicana.

Peralta llegó a Santos Laguna en 2009, permaneció en la institución hasta 2014, fue quien duró más tiempo en este equipo.

Ya que los jugadores a los que hizo referencia Fernando Ortiz, Vuoso y Benítez, estuvieron un tiempo más corto.

Matías se fue al Club América en 2010, mientras que Chucho también se convirtió en jugador azulcrema en 2011.

Durante sus cuatro años en Santos Laguna Oribe Peralta consiguió dos títulos de Liga MX.

¿Por qué Oribe Peralta visitó a Fernando Ortiz?

La imagen que circuló en redes sociales donde se observa al exfutbolista, Oribe Peralta, observar el entrenamiento del Club América llamó la atención, por eso aclaró la razón de su visita.

“Fui a saludar a buenos amigos en América porque más allá del equipo, la gente que trabaja ahí me trató siempre muy bien”, dijo el ‘Cepillo’ en la entrevista.

“Fui a dar las gracias a los que no había visto y no había podido hacer”, agregó.

Números de Oribe Peralta

Oribe Peralta tuvo una carrera profesional de 19 años en el futbol, militó en los siguientes equipos con el siguiente registro:

Santos Laguna - 264 partidos - 98 goles

Club América - 215 partidos - 72 goles

Rayados de Monterrey - 64 partidos - 11 goles

Club Chivas - 40 partidos - 2 goles

Jaguares de Chiapas - 34 partidos - 12 goles

