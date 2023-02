Orbelín Pineda asegura que a pesar de que en los primeros meses sufrió mucho en su estancia en Europa, no se arrepiente de haber dejado al futbol mexicano.

El ofensivo del AEK de Atenas y la Selección Mexicana, menciona que su paso por el Celta de Vigo español le ayudó a madurar y ahora recoge los frutos en la Super Liga de Grecia, donde es figura del equipo que dirige el argentino Matías Almeyda, ex técnico del Club Chivas.

En entrevista al portal mediotiempo.com, Orbelín Pineda dijo que lo mejor que pudo hacer fue aferrarse al sueño europeo, pues nadie le iba a quitar la ilusión de triunfar fuera de México.

El sueño de Orbelín Pineda

Orbelín Pineda, volante ofensivo del AEK de Atenas, mencionó que lo mejor que pudo hacer fue irse de México con el objetivo de triunfar en Europa.

“Tomé la mejor decisión de mi carrera”, mencionó el acapulqueño.

No negó que al inicio, “todo fue complicado, pero eso me hizo mucho más fuerte mentalmente, me hizo aferrarme, y ahora ya no pienso en eso, tengo un entrenador que me da confianza y eso se nota en la cancha”.

Orbelín Pineda dejó al Cruz Azul en el 2002 , después de que el club cementero no lo renovara y se fue en calidad de libre al Celta de Vigo.

En el equipo español, el técnico Eduardo Coudet nunca le dio oportunidad, se dice que porque no era representado por su promotor, y tuvo que irse al AEK de Atenas.

En la Super Liga de Grecia, se encontró con Matías Almeyda con quien ha triunfado.

Orbelín Pineda y Grecia

Entre duelos de Liga y Copa en Grecia, Orbelín Pineda h a jugado 25 partidos, en los cuales ha marcado ocho goles.

La experiencia de estar en un futbol tan poco conocido, es interesante: “Aquí no dejan entrar a porras visitantes. Son muy apasionados. Cuando se anota un gol explotan cohetes y hacen otro espectáculo. tardan mucho en reanudar”.

El jugador de 26 años, quien participó con la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar 2022, espera coronarse en el torneo de liga, donde su equipo está en fiera lucha con el Panatinaikos.

