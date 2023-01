Matías Almeyda, actual técnico del AEK de Atenas, de la Super Liga de Grecia, siempre ha sido un agradecido del futbol mexicano, en donde dirigó al Club Chivas.

El argentino fue campeón con el Club Chivas en 2017, año en el cual el Rebaño ganó todo lo que se le puso enfrente, tanto Ligas como Copas nacionales e internacionales.

El Pelado Matías Almeyda no duda en decir que el cuadro tapatío, resultó ser su nuevo despegue como director técnico-

En un artículo escrito por puño y letra del argentino, al sitio The Coaches` Voice, señala su renacer en la profesión, gracias al Rebaño Sagrado.

Matías Aleyda, agradecido con el Club Chivas

“En Chivas (formamos) un equipo competitivo, que al igual que Banfield buscó ser dueño y protagonista de la pelota. Todo eso y el enorme trabajo de los jugadores nos llevó a jugar siete finales de 2015 a 2018. Finales de las cuales ganamos cinco ”, escribió The Coaches` Voice.

El Pelado Almeyda indicó que su andar por la profesión de entrenador, no ha sido nada sencillo: “Empecé con nada. No tenía la titulación, ni un entrenamiento programado y tampoco un cuerpo técnico. Así que puedo decir que mi comienzo como entrenador ha sido muy diferente al del resto de compañeros”.

Matías Almeyda comenzó su carrera como técnico en el River Plate, el Millonario que acaba de descender a la Segunda División : “Me dijeron que si me iba mal, no volvìa dirigir, pero yo aseguré que me iba a ir bien”.

Logró subir al River Plate a la máxima división pampera, pero al año siguiente lo echaron.

Siguió su carrera como técnico en el Banfield en segunda, otra vez, y volvió a ascender.

Y cuando se sentía decepcionado de la profesión, llegó el Club Chivas y el resto es historia.

La carrera de Matías Almeyda

Matías Almeyda inició su carrera como director técnico en el River Plate en el 2011.

Después de ascenderlo a Primera, fue cortado y se fue al Banfield, al que tomó en segundoadivisión, para subirlo de categoría.

Al Club Chivas llegó en el 2015 , para ganar lo siguiente:

Copa MX: Apertura 2015.

Super Copa MX: 2015-16.

Copa MX: Clausura 2017.

Clausura 2017. Liga MX: Clausura 2017.

Liga de Campeones de Concacaf: 2018.

Después de salir del Rebaño Sagrado por diferencias con Jorge Vergara, se fue a la MLS con el San José Earthquakes y en este último año futbolìstico, firmó con el AEK de Atenas, Grecia.

