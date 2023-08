En el Cruz Azul no aprenden, van de ridículo en ridículo, y la muestra está en no poder contratar de un delantero, por lo que volverían a registrar a un jugador que ya habían dado de baja.

La falta de gol en el Cruz Azul es más que preocupante, por lo tanto el traer a otro delantero es más que necesario, ya que hasta el momento el colombiano Diber Cambindo no ha sido la solución.

Y aunque se ha hablado de muchos nombres, la realidad es que la dirección deportiva de los cementeros, encabezada por Oscar Conejo Pérez, no ha conseguido nada.

Es tanta la desesperación que parece que echarán mano de un jugador que no ha dado resultados como el chileno Iván Morales, quien en dos años con el equipo ha anotado un par de goles.

Iván Morales (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

Cruz Azul volvería a registrar a Iván Morales, a quien ya había dado de baja para el Apertura 2023

Iván Morales, delantero chileno que llegó a Cruz Azul en el Clausura 2022, ha anotado sólo dos goles en tres torneos, y volvería a ser registrado para el Apertura 2023.

Su contratación ha sido un real fracaso para los cementeros, no ha retribuido en nada su inversión.

Para este torneo, aunque lo inició registrado en el equipo, a los pocos días fue dado de baja para que su plaza de extranjero fuera ocupada por el defensa central Willer Ditta.

El andar del torneo cementero bajo el mando de Tuca Ferretti no fue para nada bueno, la falta de gol era evidente y Diber Cambindo no daba resultados.

En la Leagues Cup la crisis explotó, Cruz Azul fue eliminado, el Tuca Ferretti fue despedido y el nuevo delantero no llegaba, no ha llegado y parece que no llegará.

Iván Morales se suponía ya estaba arreglado con el Club San Lorenzo, pero ha reaparecido en los entrenamientos de Cruz Azul, pues sería del agrado del DT interino Joaquín Moreno.

Y se ha hablado que volvería a ser registrado con el Cruz Azul, lo que sería un gran error, ya que en 28 partidos, anotó dos goles. Un fiasco.

Óscar Pérez (Christian Chavez / Christian Chavez)

Los delanteros que tiene en la mira Cruz Azul

Alrededor de Cruz Azul se han nombrado a varios nombres de delanteros que podrían llegar al equipo.

Ignacio Dinenno que está en el Club Pumas.

Willian José que juega en el Real Betis.

Leandro Díaz de Lanús.

Michael Santos de Talleres de Córdoba.

Ninguno de ellos se ha concretado y mientras eso sucede, Iván Morales se acerca a volver a ser registrado en Cruz Azul, lo que sería un ridículo más para el equipo presidido por Víctor Manuel Velázquez.

