Eduardo Valera, comentarista de ESPN hizo notar su frustración por Cruz Azul tras el despido de Tuca Ferretti, que hasta destrozó su playera del equipo.

Y es que, Eduardo Valera no pudo ocultar su enojo y dijo que como “aficionado”, no como comentarista de ESPN, estaba muy molesto por todo lo que había ocurrido en Cruz Azul, por lo que decidió cortar su playera.

Asimismo, explicó que desde ese momento dejaría de ser seguidor del equipo: “Equipazo que teníamos en los 80 y 90, sabíamos quienes éramos. Hemos tenido que aguantar lo que significa Cruzazulear y que la gente se burle de nosotros”, dijo.

Por otro lado, acompañó el video con un fuerte mensaje en el que hizo notar su profunda molestia por el estado actual del equipo. Después procedió a tomar unas tijeras y comenzó a cortar la playera celeste.

“!Ya basta con Cruz Azul! A los directivos no les importa... tampoco a los jugadores y contraten a quien contraten mientras no exista un plan serio el problema seguirá. #RetoCruzazulear tiren o escondan todo lo que tenga que ver esta organización. No asistir al estadio. No hablar del equipo. En pocas palabras, no consumir nada que tenga que ver con Cruz Azul. Hablo como ex-seguidor del equipo”, se lee.

Fans le dan la razón a comentarista de ESPN

Luego de que Eduardo Valera, de ESPN diera a conocer el video en el que corta su playera de Cruz Azul , muchos fans le dieron la razón y escribieron que cualquier aficionado le debe exigir a su equipo.

“Eso es ser un aficionado! Alguien que exige la misma pasión y compromiso que da. Por eso el cruz azul no tiene ni pies ni cabeza. No supieron ni que hacer con Tata, no le dieron ni las cartas. Bien fácil: quitamos al DT, cuando la podredumbre viene de atrás”, escribió un usuario.

Cruz Azul y el anuncio de la salida de Tuca Ferretti

Cabe recordar, que este lunes anunció la salida del Tuca Ferretti a través de un comunicado; es la primera vez en la trayectoria del técnico, que es despedido a mitad de torneo.

“La institución agradece toda la experiencia aportada a nuestros jugadores y el cariño brindado a nuestra afición. Sabemos que su gran trayectoria y enseñanzas dejarán una huella en futuras generaciones”, escribieron.

Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok