Nicolás Castillo fue el gran protagonista en el primer partido amistoso del Club América, no por anotar gol o algo negativo, sino por regresar a los terrenos de juego.

Después de casi un año y medio sin pisar una cancha en un partido, Nicolás Castillo regresó y habló al respecto, aunque no pudo hacerlo sin llorar.

A través de un video en redes sociales, Castillo habló sobre todos los sentimientos que tuvo al momento de entrar al campo después de que su vida estuviera en riesgo por una trombosis.

Nicolás Castillo se mostró sumamente agradecido con sus compañeros y con la afición por el apoyo que siempre tuvo a lo largo de su recuperación hasta su regreso al campo.

En especial agradeció a Santiago Solari, actual DT del Club América, y Miguel Herrera, exentrenador de las Águilas, por lo bien que manejaron su situación.

“Estoy agradecido con él (Solari), porque ha llevado mi situación bien. En los entrenamientos yo me enojaba, porque no me dejaban hacer todo y hoy en día lo entiendo. Entiendo al técnico que me decía que no podía hacer ciertos ejercicios. Agradecido con Miguel y su cuerpo técnico, porque fueron parte importante y siempre seré agradecido de eso y en mi situación siempre estuvieron presentes y aún con un mensaje, visitándome en casa y lo llevo en mi corazón”

Nicolás Castillo