Nicolás Castillo presumió que pasó sin problemas su último chequeo médico y prometió regresar a las canchas el próximo semestre.

Nicolás Castillo está cada vez más cerca de regresar a las canchas de juego, lo que significa una gran noticia para el delantero chileno y para el Club América, equipo que podrá contar de nuevo con uno de sus delanteros más importantes.

Fue a través de su cuenta de Instagram, donde Nicolás Castillo presumió que recibió el alta médica para regresar a las canchas, por lo que prometió que estará de regreso el próximo semestre.

"Último chequeo médico antes de volver a las pistas. Todo en orden, con el alta médico y listos para volver con todo. See you in July (Nos vemos en julio)" Nicolás Castillo

¿Nicolás Castillo puede jugar el Guard1anes 2021 con el América?

Nicolás Castillo viajó a Atlanta, Estados Unidos, para un último chequeo médico en el cual le dieron, por fin, el alta médica, por lo que ya podrá regresar a las canchas de juego, pero ¿podrá jugar el Guard1anes 2021?

La respuesta es negativa, ya que Nico Castillo no fue registrado por el Club América para participar en el presente torneo, por lo que será hasta el Apertura 2021 cuando el chileno podrá reaparecer como jugador azulcrema.

Nico Castillo Jose Luis Melgarejo/Mexsport

¿Qué le pasó a Nicolás Castillo?

No sólo la carrera de Nicolás Castillo, sino también su vida, estuvieron en riesgo luego de que sufriera un par de trombosis derivadas de una operación a la que se sometió por una lesión que sufrió durante un entrenamiento del América.

Fue a principios del 2020 cuando Castillo sufrió una rotura del tendón del muslo, por lo que fue sometido a una intervención quirúrgica, en la cual se le detectó un coágulo, el cual tuvo muchas complicaciones, por lo que casi se termina su carrera.

El delantero chileno ha estado trabajando en su recuperación y el Club América ha estado al tanto. A finales del 2020, Castillo viajó a Atlanta para someterse a varios estudios que le dirían si podría volver a jugar futbol.

Como dijo el andino en su cuenta de Instagram, todo va de acuerdo al plan para poder volver a jugar de manera profesional.