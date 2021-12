Phillip Adams: Ex jugador de la NFL que mató a seis personas por consecuencia de su daño cerebral

Phillip Adams: Es el ex jugador de la NFL que mató a seis personas por consecuencia de su daño cerebral, según reveló la autopsia de su caso.

Fue el pasado 8 de abril de 2021 que se dio a conocer la muerte de Phillip Adams, quien fue jugador de la NFL desde el 2010 hasta el 2015.

Tal parece que la serie de lesiones que presentó a lo largo de su trayectoria como jugador de fútbol americano le afectaron más de lo que se hubiera considerado en el momento.

Pues recientemente se dio a conocer la autopsia que se le realizó luego de haberse suicidado tras matar a cinco personas.

Este 14 de diciembre se informó que la autopsia de Phillip Adams, un ex jugador de la NFL, indicó que tenía daño cerebral, que fue lo que le indujo a cometer seis asesinatos y posteriormente su suicidio.

De acuerdo con los resultados, Phillip Adams tenía el daño cerebral ubicado en el lóbulo frontal del cerebro, el cual está asociado con las funciones cognitivas y el control de la actividad o el movimiento voluntario del cuerpo.

Cabe señalar que a pesar de que Adamas ingresó a la NFL en el 2010, estuvo practicando el deporte durante muchos años previos a ello; en total se mantuvo activo en el fútbol americano aproximadamente por 20 años, lo que le habría traído graves consecuencias.

Pues el diagnóstico determinó que el hombre padecía de Encefalopatía Traumática Crónica de etapa 2 (ETC).

Esta enfermedad degenerativa cerebral es un padecimiento que se atribuye como una consecuencia de sufrir varios traumatismos y conmociones repetidos en la cabeza.

Además, se ha demostrado que los pacientes con ETC diagnosticado puede generar arrebatos de ira y pérdida de memoria.

Por su parte, la doctora Ann McKee, la encargada de examinar el cerebro de Phillip Adams explicó que su enfermedad se fue agravando con el tiempo, pues el jugador cada vez estaba más paranoico y presentaba actitudes impulsivas.

“Hay indicios de que tenía evidentes problemas de comportamiento y cognitivos. No creo que haya sido algo repentino. Da la impresión que fue una discapacidad que se fue agravando. Era cada vez más paranoico, estaba teniendo más dificultades con su memoria y su conducta era cada vez más impulsiva. Quizás no se pudo identificar, pero no fue algo que pasó de la nada”.

Ann McKee