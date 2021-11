Aaron Rodgers dio positivo a Covid-19 ¿mintió sobre la vacuna?

Aaron Rodgers dio positivo a Covid-19 y aunque el jugador de Green Bay Packers declaró que si estaba inmunizado, diversas fuentes aseguran que en realidad no.

Rodgers declaró en agosto que si había recibido la dosis, aunque dejó muchas incógnitas respecto a eso pues medios estadounidenses revelan lo contrario y ahora estará ausente.

“He sido inmunizado. Hay muchas conversaciones alrededor de la liga y hay gente que da declaraciones y los que no, los dueños que dan declaraciones. Hay jugadores en el equipo que no han sido vacunados, no voy a juzgarles, otros que fueron vacunados y se contagiaron de Covid”, declaró Rodgers.

Sin embargo , la inmunización que recibió no fue la vacuna, sino otro tratamiento. De acuerdo con ESPN, Aaron Rodgers intentó que la liga de aprobara su tratamiento y no tuviera que seguir con los protocolos de un jugador no vacunado.

Aunque, la vacuna no garantiza que los jugadores no se contagien, aún hay muchas dudas respecto a su caso, pero lo que si es oficial es que no estará presente en el partido contra los Chiefs que se llevará a cabo este domingo.

Aaron Rodgers (AP Photo)

Aaron Rodgers respecto a la inmunización de Covid-19

Aaron Rodgers evadió el tema de las vacunas por mucho tiempo, y en agosto pasado prefirió hablar sobre los protocolos y pruebas de Covid-19.

“Es un tema interesante, veremos cómo se da durante toda la temporada. No sé qué se hará con el calendario de pruebas; hablé con JC ( presidente del sindicato) sobre hacer pruebas diarias para todos, pero la liga rechazó eso, no sé si fue por motivos financieros. Veremos si los protocolos cambian en algún punto. Es algo que cambia”.

No obstante, ahora el jugador tendrá que mantenerse a la espera de cumplir los protocolos pertinentes en la liga para poder volver a los partidos.

El mariscal de campo Aaron Rodgers (@AaronRodgers12)

Aaron Rodgers en Green Bay Packers

El jugador de 37 años comenzó su carrera deportiva al ser nombrado quarterback de California Golden Bears; aún cuando él estaba becado por la Universidad de Illinois, compitió contra ellos.

No obstante, sus actuaciones fueron brillantes y poco a poco se fue abriendo camino hasta llegar a Green Bay donde es uno de los jugadores más destacados de la temporada y ha construido toda su carrera ahí.