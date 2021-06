La noche del jueves 3 de junio, la Selección de Brasil llegó al hotel de concentración para enfrentar a Ecuador el día de hoy.

Como es costumbre, aficionados acudieron a ver descender del camión a sus ídolos, aunque en esta ocasión no salió del todo bien por parte de la seguridad.

Y es que un par de aficionados burlaron la seguridad y se lanzaron hacia Neymar Jr., pero en el afán de querer saludar al astro brasileño, resbalaron y lastimaron al crack.

A Neymar se le vio entrar cojeando luego de que se aferraran a la pierna, posteriormente el equipo de seguridad tuvo que sacar a las personas involucradas en el incidente.

Afortunadamente no pasó a mayores y no se ha reportado que Neymar no pueda disputar la contienda luego de sufrir molestias.

Brasil, favorito para ganar frente a Ecuador

Las eliminatorias para Qatar 2022 se están viviendo y esta fase será crucial para ambas selecciones; sin embargo, todo pinta para que el conjunto de Tite supere a los ecuatorianos.

Aunque se espera no haya sorpresas, la realidad es que en el fútbol todo puede pasar y las cosas de un minuto a otro pueden cambiar.

No obstante, solo habrá una manera de confirmar el resultado y es sintonizando el partido por la noche y ser testigos del posible terrible destino que le depara a Ecuador.

¿Fue buena idea permitir el partido en Brasil?

Muchas han sido las peticiones para que se cancele la Copa América de fútbol en Brasil, pues desde que el presidente Jair Bolsonaro, autorizó que siguiera como sede.

Se han encontrado con diversas solicitudes para que se cancele, incluso se dice que no se encuentran en condiciones para celebrar el evento.

Pues como recordamos la situación que se vive en el mundo no es favorable, pero si hacemos un análisis de Brasil, es uno de los países que ha sufrido de los peores brotes de Covid-19.

Aunque el gobierno ha apresurado el tema con las vacunas en su población, no olvidemos que sumaron más de 13 millones de contagios.